Renault Dergi Yayıncısı Challenges Group'a Ortak Oldu
Dün Gece Şov Yapan Valbuena, Aykut Kocaman'a Mesaj Yolladı
Fenerbahçe'nin İstediği Zeca, Kulübüyle Sözleşmesini Feshetti
Merkezi Yeterlilik Kurumu, Mesleklere Standart Getiriyor
Aykut Kocaman'ın Transfer Listesi Sızdı
Borsa İstanbul, Kendi Kripto Parası Bıstcoin Üzerinde Çalışıyor
Zorlu, 51 Tane Tesla Alıp Kiralayacak
Bosna Hersek, Fatih Terim'den Ret Cevabı Alınca Eriksson'a Gitti
İngiliz İş Kadını Staveley, Newcastle United İçin 400 Milyon Sterlini Gözden Çıkardı
Trabzonspor, Kaza Yapan Burak Yılmaz'a Ceza Verecek
Transferde Yılın Bombası! Eto'o İstanbul'a Geliyor
İran'a Hücumbot Motoru Veren Türk, Abd'de 55 Yıl Hapisle Yargılanıyor
Dolar Fed Kararıyla Düşüşe Geçti
Eskişehirsporlu Erkan Zengin, Süper Lige Dönme Kararı Aldı
Avusturyalı Hava Yolu Şirketi Niki, İflas Başvurusunda Bulundu
Khk İle Doğu Ve Güneydoğu'da 100 Bin İstihdam Sağlanacak
Turist Getirenlere Yakıt Desteği Kapsamına Bir Havalimanı Daha Eklendi
Mustafa Denizli: Barcelona'dan Messi'yi Çıkar, Küme Düşer
Asrın Projesinde Güzergah Değişti
Bayraktar Tb2, 35 Bin Uçuş Saatini Tamamladı

Avusturyalı Hava Yolu Şirketi Niki, İflas Başvurusunda Bulundu

AVUSTURYALI HAVA YOLU ŞİRKETİ NİKİ, İFLAS BAŞVURUSUNDA BULUNDU

Avusturyalı hava yolu şirketi Niki, Avrupa Komisyonundan Lufthansa'ya satış için onay alamadı. Niki, satılamayınca iflas başvurusunda bulundu.

Tarih : 14 Aralık 2017, 12:50
Puan Ver : Avusturyalı Hava Yolu Şirketi Niki, İflas Başvurusunda Bulundu(10/10)6

AirBerlin'in bağlı ortaklığı, Avusturyalı havayolu şirketi Niki, Avrupa Komisyonu'ndan Lufthansa'ya satış için onay alamayınca iflas başvurusu yaptı. Niki, tüm uçuşlarını ve operasyonlarını da durdurdu.

AVRUPA KOMİSYONU ONAYLAMADI

Avrupa Komisyonu, rekabet kurallarını gerekçe göstererek Niki'nin satışına onay vermemiş, Lufthansa dışında talip de çıkmamıştı. Lufthansa, Niki'yi almak için kalkış ve iniş slotlarından vazgeçmeyi önerdi ancak Komisyon, satın alma anlaşmasını onaylamak için bunu da yeterli görmedi.

Niki, zorlu rekabet ve düşen bilet fiyatları yüzünden Avrupa'da bu yıl iflas sürecine giren üçüncü havayolu oldu. Almanya'nın en büyük ikinci havayolu Air Berlin, İngiliz Monarch Airlines iflas ederken, Alitalia iflas koruması için başvurmuştu.

FORMULA 1 PİLOTU KURMUŞTU

Niki, 2003 yılında eski Formula 1 pilotu Niki Lauda tarafından kurulan 23 adet A321 tipi uçağa sahip küçük ölçekli bir havayolu şirketiydi. Niki Lauda, daha önce Lauda Air'i Austrian Airlines'a başarıyla satmıştı. (Business HT)

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Avusturyalı  Hava  Yolu  Şirketi  Niki  İflas  Başvurusunda  Bulundu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER