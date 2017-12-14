AirBerlin'in bağlı ortaklığı, Avusturyalı havayolu şirketi Niki, Avrupa Komisyonu'ndan Lufthansa'ya satış için onay alamayınca iflas başvurusu yaptı. Niki, tüm uçuşlarını ve operasyonlarını da durdurdu.

AVRUPA KOMİSYONU ONAYLAMADI

Avrupa Komisyonu, rekabet kurallarını gerekçe göstererek Niki'nin satışına onay vermemiş, Lufthansa dışında talip de çıkmamıştı. Lufthansa, Niki'yi almak için kalkış ve iniş slotlarından vazgeçmeyi önerdi ancak Komisyon, satın alma anlaşmasını onaylamak için bunu da yeterli görmedi.

Niki, zorlu rekabet ve düşen bilet fiyatları yüzünden Avrupa'da bu yıl iflas sürecine giren üçüncü havayolu oldu. Almanya'nın en büyük ikinci havayolu Air Berlin, İngiliz Monarch Airlines iflas ederken, Alitalia iflas koruması için başvurmuştu.

FORMULA 1 PİLOTU KURMUŞTU

Niki, 2003 yılında eski Formula 1 pilotu Niki Lauda tarafından kurulan 23 adet A321 tipi uçağa sahip küçük ölçekli bir havayolu şirketiydi. Niki Lauda, daha önce Lauda Air'i Austrian Airlines'a başarıyla satmıştı. (Business HT)

Kaynak: haberinburada