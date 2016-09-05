

Avusturya Arkeoloji Enstitüsü'nün 100 yılı aşkın süreden bu yana İzmir'in Selçuk İlçesi'ndeki Efes Antik Kenti'nde yürüttüğü Efes kazıları, ani bir kararla durdu. Neden olarak, son dönemde Türkiye ile Avusturya arasında süren siyasi gerginlik gösterildi. Kazılar, Dışişleri Bakanlığı'nın 31 Ağustos 2016 tarihli yazısıyla, normal çalışma döneminin bitmesine 2 ay kala iptal edildi. Bu yılın başlarında, Avusturyalı Doç.Dr. Sabine Ladstatter başkanlığında başlayan dönem kazılarında çevre düzeni, koruma, restorasyon, konservasyon ve yayın ağırlıklı çalışmalara izin verilmişti. Dışişleri Bakanlığı'nın yazısını Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri kazı heyetine tebliğ etti.