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AVUSTURYA'DAN TÜRKİYE'YE SİLAH AMBARGOSU ÇAĞRISI


AVUSTURYA'DAN TÜRKİYE'YE SİLAH AMBARGOSU ÇAĞRISI
Tarih : 25 Kasım 2016, 11:42
Puan Ver : Avusturya'dan Türkiye'ye Silah Ambargosu Çağrısı(10/10)8


Parlamento Türkiye'ye askeri teçhizat ve malzeme ihracatının engellenmesini talep eden önergeyi kabul etti.



Avusturya Parlamentosu'nda 6 siyasi partinin girişimiyle sunulan önerge oybirliğiyle kabul edildi.



Önergenin yasal bağlayıcılığı bulunmuyor. Önergede dış ticaret yasası kapsamında savaş veya savaş çıkması muhtemel ülkelere silah ve mühimmat sevkiyatı için ruhsat verilmesinin engellenmesi talep edildi.



Söz konusu silahların muhaliflere karşı kullanılacağı iddia edildi. Yeşiller milletvekili Peter Pilz diğer AB ülkelerini benzer kararlar almaya çağırdı.



 



kaynak:ntv








Etiketler: Avusturya  Dan  Türkiye  Ye  Silah  Ambargosu  Çağrısı    haber

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