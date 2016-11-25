AVUSTURYA'DAN TÜRKİYE'YE SİLAH AMBARGOSU ÇAĞRISI
Parlamento Türkiye'ye askeri teçhizat ve malzeme ihracatının engellenmesini talep eden önergeyi kabul etti.
Avusturya Parlamentosu'nda 6 siyasi partinin girişimiyle sunulan önerge oybirliğiyle kabul edildi.
Önergenin yasal bağlayıcılığı bulunmuyor. Önergede dış ticaret yasası kapsamında savaş veya savaş çıkması muhtemel ülkelere silah ve mühimmat sevkiyatı için ruhsat verilmesinin engellenmesi talep edildi.
Söz konusu silahların muhaliflere karşı kullanılacağı iddia edildi. Yeşiller milletvekili Peter Pilz diğer AB ülkelerini benzer kararlar almaya çağırdı.
kaynak:ntv
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