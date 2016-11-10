

Avusturya Parlamentosunda grubu bulunan altı siyasi parti, Türkiye karşıtı ortak bildiri imzaladı. Bildiride Türkiye-AB müzakerelerinin askıya alınması çağrısında bulunuldu.







Sosyal Demokrat Parti (SPÖ) Grup Başkanvekili Andreas Schieder, Halk Partisi (ÖVP) Grup Başkanvekili Reinhold Lopatka, Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ) Genel Başkanı Heinz-Christian Strache, Yeşiller Milletvekili Aygül Berivan Aslan, Yeni Avusturya Partisi (NEOS) Grup Başkanvekili Matthias Strolz ve Stronach Ekibi Partisi (Team Stronach) Grup Başkanvekili Robart Lugar, Meclis'te ortak basın toplantısı düzenledi.







Toplantıda, Türkiye hakkında hazırladıkları ortak bildiriye imza atan siyasiler, tutuklanan HDP'li milletvekilleri ve gazetecilerin serbest bırakılması ve Türkiye-AB müzakerelerinin askıya alınması çağrısında bulundu.







15 Temmuz darbe girişiminden sonra yürürlüğe giren olağanüstü hal uygulamasının eleştirildiği bildiride, darbecilerin, milletvekilleri ve gazetecilerin tutuklanması nedeniyle derin kaygı duyulduğu ifade edildi.