Avusturya'nın, THY ile yolculuk yapan Türkleri havalimanında köpeklerle aramasının ardından, Almanlar da Münih havalimanında aynı skandal uygulamayı başlattı.

Geçtiğimiz günlerde Viyana Havalimanı'nda Türk yolculara yapılan çirkin muamelenin bir benzeri bu kez Almanya'nın Münih Havalimanı'nda yapıldı.

TÜRK YOLCULARA KÖPEKLİ TACİZ

Alman polisi, Münih Havalimanı'na İstanbul'dan giden Türk yolcuları, özel eğitimli köpeklerle aramaya başladı.

Herhangi bir açıklama yapmayan polisin, aramayı tacize dönüştürdüğü görülürken, skandalı bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla yaptığı kayıt ortaya çıkardı.

AVUSTURYA'YA AYNEN KARŞILIK VERİLMİŞTİ

Avusturya polisi, özellikle Türk Hava Yolları ile seyahat eden Türk vatandaşlarını havalimanında polis köpekleriyle didik didik aramaya başlamış, İki ülke arasında krize neden olan küstah uygulama için Türkiye önce uyarı yayınlayıp, ardından aynı şekilde karşılık vermişti.

Hafta sonundan itibaren Avusturya vatandaşları, Atatürk Havalimanı'nda köpeklerle aranmaya başlamıştı. Türkiye'nin Almanya'ya nasıl karşılık vereceği ise henüz açıklanmadı.

Kaynak: haberinburada