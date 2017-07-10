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Avusturya'dan Skandal Karar! Ekonomi Bakanı Zeybekçi'nin Ülkeye Girişini Yasakladılar

AVUSTURYA'DAN SKANDAL KARAR! EKONOMİ BAKANI ZEYBEKÇİ'NİN ÜLKEYE GİRİŞİNİ YASAKLADILAR

Avusturya, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi'nin 15 Temmuz etkinliği için ülkeye girişini yasakladı.

Tarih : 10 Temmuz 2017, 09:10
Puan Ver : Avusturya'dan Skandal Karar! Ekonomi Bakanı Zeybekçi'nin Ülkeye Girişini Yasakladılar(9/10)5

Hollanda'dan sonra bir skandal karar da Avusturya'dan geldi. Ülke, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi'nin 15 Temmuz etkinlikleri için Avusturya'ya gelmesini yasakladı.

HOLLANDA TUĞRUL TÜRKEŞ'İN ZİYARETİNE KARŞI AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Öte yandan Hollanda hükümeti de, Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş'in, 15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümü nedeniyle Salı günü Apeldoorn kentinde yapılacak toplantıya katılmasını "arzu etmediğini" açıklamıştı.

Hollanda Dışişleri Bakanlığı'ndan geçen hafta yapılan açıklamada, "mevcut koşullarda iki ülke arasındaki mevcut ilişkiler açısından Türkeş ya da herhangi bir kabine üyesinin Hollanda'ya gelmesinin, arzu edilen bir durum olmadığı" vurgulandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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