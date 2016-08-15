

Yukarı Avusturya eyaletine bağlı Wels şehrinde faaliyet gösteren Avrasya Kültür ve Spor Derneği'ne molotof kokteyli ile saldırı düzenlendi. Dernek Başkanı Mustafa Arslantaş, dün akşam saatlerinde derneğe molotof kokteyli ile saldırı düzenlendiğini söyledi. Saldırıda derneğin camının kırıldığını belirten Arslantaş, komşuların ifadesine göre, saldırıyı 2 kişinin gerçekleştirildiğini ve polis tarafından yakalandıklarını aktardı. Avusturya'daki Türklere karşı oluşturulan atmosferin endişeleri artırdığını ifade eden Arslantaş, "Şu anda bütün Avrupa'da Türklere karşı bir önyargı var. Bu yüzden PKK'lıların ve aşırı sağcıların hedefindeyiz. Atılan molotof kokteyli patlasaydı binadaki Avusturyalılar yanacaktı." dedi.