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avusturya'da türk derneğine saldırı!

AVUSTURYA'DA TÜRK DERNEĞİNE SALDIRI!

Wels şehrinde faaliyet gösteren Avrasya Kültür ve Spor Derneği'ne molotof kokteyli ile saldırı düzenlendi.

Tarih : 15 Ağustos 2016, 17:53
Puan Ver : Avusturya'da Türk Derneğine Saldırı!(0/10)


Yukarı Avusturya eyaletine bağlı Wels şehrinde faaliyet  gösteren Avrasya Kültür ve Spor Derneği'ne molotof kokteyli ile saldırı  düzenlendi. Dernek Başkanı Mustafa Arslantaş, dün akşam saatlerinde derneğe  molotof kokteyli ile saldırı düzenlendiğini söyledi. Saldırıda derneğin camının  kırıldığını belirten Arslantaş, komşuların ifadesine göre, saldırıyı 2 kişinin  gerçekleştirildiğini ve polis tarafından yakalandıklarını aktardı. Avusturya'daki Türklere karşı oluşturulan atmosferin endişeleri  artırdığını ifade eden Arslantaş, "Şu anda bütün Avrupa'da Türklere karşı bir  önyargı var. Bu yüzden PKK'lıların ve aşırı sağcıların hedefindeyiz. Atılan  molotof kokteyli patlasaydı binadaki Avusturyalılar yanacaktı." dedi.








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