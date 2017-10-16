Avusturya'daki seçimlere ilişkin ilk sonuçlar açıklandı. Oyların yüzde 96'sının sayıldığı belirtilen açıklamaya göre, merkez sağdaki Avusturya Halk Partisi oyların en az yüzde 30'unu garanti altına aldı. Partinin genel başkanı 31 yaşındaki Sebastian Kurz Avusturya'nın yeni başbakanı olacağı öngörülüyor.

OYLARIN EN AZ YÜZDE 30'UNU GARANTİ ALTINA ALDI

Avusturya'daki genel seçimi Dışişleri ve Entegrasyon Bakanı Sebastian Kurz'un liderliğindeki Avusturya Halk Partisi (ÖVP) önde götürüyor. Oyların yüzde 96'sının sayıldığı belirtilen açıklamaya göre, merkez sağdaki Avusturya Halk Partisi oyların en az yüzde 30'unu garanti altına aldı. 31 yaşındaki Kurz, bir hükümet kurabilirse Avrupa'nın en genç lideri olacak.

AVRUPA'NIN EN GENÇ LİDERİ SEÇİMİ ÖNDE GÖTÜRÜYOR

Avusturya'daki sandık çıkış anketlerine göre, genel seçimi, Dışişleri ve Entegrasyon Bakanı Sebastian Kurz'un liderliğindeki Avusturya Halk Partisi (ÖVP) önde götürüyor. Ülkede yaklaşık 6,4 milyon seçmenin sandığa gittiği genel seçimde oy kullanma işlemi yerel saat ile 17.00'de sona erdi. Avusturya Devlet Televizyonu ORF'nin yayımladığı ilk sandık çıkış anketine göre, merkez sağ ÖVP yüzde 31.7, koalisyon ortağı Sosyal Demokratlar yüzde 26.9, aşırı sağcı Özgürlük Partisi (FPÖ) ise yüzde 26 oy oranına ulaştı.

SOSYAL DEMOKRATLAR İKİNCİ OLDU

Sosyal Demokrat Parti (SPÖ) az farkla aşırı sağçı FPÖ'nün önüne geçerek ikinci parti oldu. Koalisyon hükümetinde yer alan ÖVP'nin oyları artarken, SPÖ'nün oylarında değişiklik yaşanmadı. ÖVP oylarını yüzde 7.7 artırırken SPÖ ise bir önceki seçimlerde aldığı oy oranında kaldı. Ülkede 4 yıl önce yapılan genel seçimde yüzde 20.5 oranında oy alan aşırı sağcı FPÖ'nün oy oranında yüzde 5.5'lik bir artış olurken, Yeni Avusturya Partisi (NEOS) ise bir önceki seçimde aldığı oy oranını koruyarak yüzde 5.1 oy aldı.

YEŞİLLER KURULUŞUNDAN BU YANA EN DÜŞÜK SEÇİM SONUCUNU ALDI

2013 seçimlerinde yüzde 12.4 oranında oy alan Yeşiller Partisi kurulduğu 1982'den bu yana yüzde 3.9 ile en düşük seçim sonucunu aldı ve kesin olmayan sonuçlara göre yüzde 4'lük seçim barajına takılarak meclis dışında kaldı. Ancak Ülkede seçmenlerin yaklaşık yüzde 10'undan fazlası mektup yöntemiyle oylarını kullanıyor ve mektup oyu kullanan seçmenlerin büyük çoğunluğunu Yeşiller Partisinin ve SPÖ'nün seçmenlerinin oluşturduğu düşünülüyor.

Anketlerde, Yeşiller Partisinden ayrılan Peter Pilz'in oluşturduğu Liste Pilz ise yüzde 4.3'lük seçim barajını aşarak meclise girmeyi başardı.

ORF'nin sandık çıkış anketlerine göre, 183 sandalyeden oluşan Avusturya Federal Meclisinde milletvekili dağılımı ise şu şekilde:

ÖVP 62, SPÖ 52, FPÖ 51, NEOS 10, Liste Pilz 8.

AVUSTURYA CUMHURBAŞKANI GENÇ LİDERİ TEBRİK ETTİ

Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen, resmi olmayan sonuçların ardından ORF'e yaptığı açıklamada, seçimin galibi Sebastian Kurz'u arayarak tebrik ettiğini söyledi. Seçim sonuçlarının gelecek perşembe netlik kazanacağını belirten Van der Bellen, hükümet kurma yetkisini kime vereceğine ilişkin açıklamasını sonra yapacağını ifade etti.

Seçimlerin galibi Kurz da parti merkezinde yaptığı açıklamada, seçmenlere teşekkür etti.

KURZ: MÜMKÜN OLMAYANI MÜMKÜN KILDIK

Kurz, ülkede büyük bir değişim için yola çıktıklarını ve halkın kendisine destek verdiğini söyleyerek "Bu sorumluluğu büyük bir alçak gönüllülükle kabul ediyorum, biz bir hedefin ardından gittik ve mümkün olmayanı mümkün kıldık." dedi.

SOSYAL DEMOKRATLARIN LİDERİ: ÖNEMLİ OLAN ÜLKENİN İLERLEMESİ

Başbakan ve Sosyal Demokrat Parti Genel Başkanı Christian Kern de seçim sonuçlarının ülkenin menfati doğrultusunda en iyi şekilde kanalize edilmesi gerektiğini ifade ederek, "Burada önemli olan parti politikası ya da bencilce bir tutum değil, ülkenin ilerlemesini sağlayan ve herkesin bu ilerlemeden faydalanacağı bir tutum sergilemek." diye konuştu.

KURZ POLİTİKASINI İSLAM VE GÖÇMEN KARŞITLIĞINDAN YANA BELİRLEMİŞTİ

Sosyal Demokratlar, Halk Partisi ve Özgürlük Partisi'nin birincilik için yarıştığı seçimlerde merkez sol Sosyal Demokratların seçim kampanyası sosyal eşitsizliği azaltma üzerine inşa edilmişti. Diğer iki parti ise göçmen ve İslam karşıtlığı mesajlar içeren kampanyalar yürütmüşlerdi. Kurz seçim çalışmalarında yasadışı göçmenliğin düzenin ve güvenliğin sonunu getireceğini söylemişti. Aşırı sağ partinin ilk kez koalisyon hükümeti kurması bekleniyor.

Kaynak: haberinburada