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Avusturya'da 'Burka Yasağı' Yürürlükte! Polis, Sokaktaki Kadının Peçesini Çıkarttırdı

AVUSTURYA'DA 'BURKA YASAĞI' YÜRÜRLÜKTE! POLİS, SOKAKTAKİ KADININ PEÇESİNİ ÇIKARTTIRDI

Avusturya'da burka yasağının yürürlüğe girmesinin ardından sokaklarda denetim yapan polis ekipleri, peçeli bir kadına müdahale ederek peçesini çıkarttırdı.

Tarih : 02 Ekim 2017, 17:20
Puan Ver : Avusturya'da 'burka Yasağı' Yürürlükte! Polis, Sokaktaki Kadının Peçesini Çıkarttırdı(10/10)6

Avusturya'da meclise taşınmasının ardından yürürlüğe giren 'burka yasağı' uygulanmaya başlandı. Avusturya polisi, Zell am See kentindeki peçeli bir kadına müdahale ederek peçesini çıkarttı.

MECLİSE TAŞINMASININ ARDINDAN UYGULAMAYA GİRDİ

Avusturya'da koalisyon hükümetini oluşturan merkez sağ Halk Partisi (ÖVP) ve Sosyal Demokrat Parti (SPÖ) tarafından meclise taşınan burka yasağı uygulamaya girdi.

Topluma açık yerlerde yüzün tanınmayacak şekilde tekstil ya da maske, kask gibi unsurlarla örtünmesini yasaklayan kanun, ülkede yaşayan yerleşik yabancılar başta olmak üzere, Avusturya'ya gelecek turist, Birleşmiş Milletler (BM) Viyana Ofisi, OPEC, AGİT gibi kurumlarda çalışan bürokratları da kapsıyor.

POLİS, PEÇEYİ ÇIKARTTI

Avusturya'nın Zell am See kentinde bir polis, Müslüman bir kadına yüzündeki peçeyi kaldırmasını isterken görüntüledi. Kadın da peçesini çıkardı.

150 AVRO CEZA

Burka yasağına uymayanlar 150 avro para cezasına çarptırılacak ve yüzünü açmamakta direnenler kimlik tespiti yapılmak üzere polis merkezlerine götürülebilecek.

Burka yasağı, Dışişleri ve Entegrasyon Bakanı Sebastian Kurz tarafından uyum yasası kapsamında tasarılaştırılarak hükümet programına alınmış, daha sonra mecliste yapılan oylamayla kanunlaştırılmıştı.

DÜN PROTESTO EDİLMİŞTİ

Başkent Viyana'daki parlamento binası önünde toplanan bir grup gösterici, çeşitli maskelerle yüzlerini örterek, ülkede yürürlüğe giren "burka yasağına" tepki göstermişti.

(Kaynak: Yenişafak)

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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