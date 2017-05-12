Avusturya'nın Tirol eyaletindeki banka soygununda bir kişinin rehin alındığı, bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiği bildirildi



Avusturya'nın Tirol eyaletinde bir banka soygunu gerçekleştiği ve soyguncunun bir kişiyi rehin aldığı bildirildi.



Russia Today'in haberine göre Erpfendorf şerhinde gerçekleşen olayın ardından bölgeye çok sayıda güvenlik gücünün sevk edildiği aktarıldı.



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kaynak:habertürk