

AVUSTURYA Başbakanı Christian Kern, Türkiye'nin AB üyelik sürecini sona erdirmek istiyor.







Kern, eylül ayındaki AB zirvesinde konuyu gündeme getireceğini açıkladı. Önceki gün “Türkiye'den ricacı değiliz.







Türkiye'nin daha çok bize ihtiyacı var” diyerek sert mesajlar veren Avusturya Başbakanı Christian Kern, bu açıklamasını daha ileri götürdü. Avusturya televizyonu ORF'e konuşan Kern, “Türkiye'nin AB üyeliği sadece diplomatik bir kurgu.







Türkiye üyelik için demokratik standartların çok gerisinde. Ben Türkiye'nin AB üyeliğini yıllarca, on yıllarca mümkün olmayan bir şey olarak görüyorum. Türkiye ekonomik olarak da AB'nin çok gerisinde” diye konuştu.