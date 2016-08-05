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Avusturya: Türkiye ile AB müzakereleri dursun

AVUSTURYA: TÜRKİYE İLE AB MÜZAKERELERİ DURSUN

Avusturya Başbakanı Christian Kern, Türkiye ile AB üyelik görüşmelerinin sonlandırılması için topluluk içinde bir diyalog başlatacağını söyledi.

Tarih : 05 Ağustos 2016, 12:49
Puan Ver : Avusturya: Türkiye İle Ab Müzakereleri Dursun(0/10)


AVUSTURYA Başbakanı Christian Kern, Türkiye'nin AB üyelik sürecini sona erdirmek istiyor.



Kern, eylül ayındaki AB zirvesinde konuyu gündeme getireceğini açıkladı. Önceki gün “Türkiye'den ricacı değiliz.



Türkiye'nin daha çok bize ihtiyacı var” diyerek sert mesajlar veren Avusturya Başbakanı Christian Kern, bu açıklamasını daha ileri götürdü. Avusturya televizyonu ORF'e konuşan Kern, “Türkiye'nin AB üyeliği sadece diplomatik bir kurgu.



Türkiye üyelik için demokratik standartların çok gerisinde. Ben Türkiye'nin AB üyeliğini yıllarca, on yıllarca mümkün olmayan bir şey olarak görüyorum. Türkiye ekonomik olarak da AB'nin çok gerisinde” diye konuştu.






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