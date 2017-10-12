AVUSTRALYAYI FUTBOLCU TİM CAHİLL, GOL SEVİNCİNE REKLAM ALDI
Avustralya'nın Suriye'yi uzatmalarda yendiği maçta gol atan Tim Cahill, gol sevincinde sponsoru olan seyahat firmasının baş harfini yaptı.
Avustralyalı futbolcu Tim Cahill'in gol sevinci tartışma yarattı. Play-off maçında Suriye ile karşılaşan Avustralya, uzatma dakikalarında Cahill'in attığı golle Suriye'nin Dünya Kupası umutlarını suya düşürmüştü.
GOLDEN SONRA FİRMANIN BAŞ HARFİNİ YAPTI
Ancak 37 yaşındaki futbolcu, gol sonrası ikonik hale gelmiş korner bayrağı sevinci yerine bir uçak gibi kollarını iki yana açarak koşmayı seçti. Cahill, bu sevincini kollarıyla 'T' harfi yaparak bitirdi. Kısa süre sonra taraftarlar TripADeal adlı bir firmanın 'marka elçimiz' dedikleri futbolcuya teşekkür ettiği bir Instagram paylaşımı ile şok yaşadı: "Yeni marka elçimiz @tim_cahill'in dün gece gol attıktan sonra TripADeal 'T'sini yaptığını gördünüz mü? Tebrikler Tim!"
FUTBOLCUYA TEPKİLER GECİKMEDİ
Bir futbolcunun gol sevincine 'reklam alması' tartışmaları beraberinde getirdi. Bir kullanıcı, "Bu Tim Cahill'in sadece parayı ve kendi reklamını önemsediğini gösteriyor. Gol sevinci sana para ödeyen markanın reklamını yapma yeri değildir." diye yorum yaparken birçok sporsever de futbolcuya tepki gösterdi.
Kaynak: haberinburada
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