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Avustralya'nın Hedefi Büyük: Hint Keneviri İhracında Liderlik

AVUSTRALYA'NIN HEDEFİ BÜYÜK: HİNT KENEVİRİ İHRACINDA LİDERLİK

Avustralya hükümeti, tıbbi amaçlı hint keneviri ihracatında dünya lideri olmayı hedefliyor.

Tarih : 05 Ocak 2018, 08:00
Puan Ver : Avustralya'nın Hedefi Büyük: Hint Keneviri İhracında Liderlik(8/10)4

Avustralya Sağlık Bakanı Greg Hunt, bu adımın ülkedeki hastalara da yararı olacağını söyledi. Esrar, Hint keneviri bitkisinin bazı türlerinin dişi eşeyli bitkilerinin tohum yataklarının işlenmesiyle üretiliyor.

2016'DA YASALLAŞTI

Avustralya tedavi amaçlı esrar kullanımını 2016'da yasal hale getirmişti. Ülkede esrarın bunun dışındaki amaçlar için kullanılması ise hala yasak.

Avustralya hükümeti ise esrarla ilgili yasaları değiştirmeyi planlıyor. Halen Kanada ve Hollanda esrar ihraç ediyor. Uruguay ve İsrail de benzer planlar yapıyor.

MUHALEFET DE DESTEK VERİYOR

Avustralya hükümetinin yapmayı planladığı değişikliklerin parlamento tarafından da onaylanması gerekiyor. Yeni yasa tasarısının muhalefetteki İşçi Partisi'nin de desteğiyle Şubat'ta meclisten geçmesi bekleniyor.

PAZAR 55 MİLYAR DOLAR OLACAK

Avustralya Devlet Televizyonu yeni düzenlemelerin hint keneviri yağı, esrar bandı, sprey, pastil ve tablet ürünlerini de kapsayacağını duyurdu. ABD merkezli danışmanlık şirketi Grand View Research, 2025'e kadar tıbbi amaçlı küresel esrar piyasasının büyüklüğünün 55 milyar dolara çıkabileceği tahmininde bulunmuştu.

California, ABD'de esrar kullanımını serbest bırakan en büyük eyalet olmuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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