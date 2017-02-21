

Genellikle küçük uçak ve helikopterlere hizmet veren havalimanından kalkan ve içinde biri pilot 5 kişi bulunan charter tipi uçak, yerel saatle 09.00 sularında havalimanı yakınındaki DFO Alışveriş Merkezi'nde bir mağazanın depo bölümünün üstüne düştü.







Görgü tanıklarının ifadelerine göre, alev topuna dönen uçağın parçaları çevredeki otoyola saçıldı.







Bölgeyi güvenlik kordonuna alan ve otoyolu trafiğe kapatan Victoria polisi, uçaktaki 5 kişinin öldüğünü duyurdu.







- Uçaktaki 4 yolcu Amerikalı







Düşen uçakta bulunan 4 yolcunun ABD'li olduğu belirtildi. Bu kişilerin, golf oynamak üzere King Island'a gitmek için uçağı kiraladığı öğrenildi.







Melbourne'un en yoğun alışveriş merkezlerinden DFO'nun kaza sırasında açık olmaması ve uçağın mağazanın depo bölümüne düşmesinin muhtemel bir faciayı önlediği ifade edildi.







kaynak:sabah