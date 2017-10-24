AVUSTRALYA'DA OTOMOTİV ÜRETİMİ TAMAMEN SON BULDU
Avustralya'da 100 yılı aşkın bir süredir devam eden otomotiv üretimi, son General Motors-Holden'in banttan indirilmesi ile resmen tarih oldu. Artık Avustralya'da otomotiv üretilmeyecek.
Ülkede ilk olarak 2013 yılında ülkede 91 yıldır üretim yapan Ford üretimini sonlandırmış ve fabrikalaraını kapatmıştı. Ford'dan 7 ay sonra General Motors fabrikasını kapatırken, son olarak Toyota üretimden çekilmişti. Avustralya'da üretimi bırakan firmalara Holden de eklendi. 69 yıldır Adelaide'de bulunan fabrikasında Holden marka araçların üretimini yapan General Motors, son aracı banttan indirdi. Böylece ülkede otomotiv üretim faaliyeti kalmadı.
ARTIK İTHAL EDECEK
Yaklaşık 1 milyon adetlik pazara sahip olan Avustralya bundan sonra tüm araçları ithal edecek. Avustralya'da otomotivm üretiminin sonlandırılmasının en önemli nedeni pazarın yeteri kadar rekabetçi olmaması. Özellikle Uzakdoğu'dan yapılan ithalat karşısında zorlanan üretime, içerideki yüksek maliyetler ve güçlü Avustralya doları da darbe vuruyordu.
COMMODORE REDLINE İLE SONA ERDİ
Holden'in Avustralya'da 1856 yılına kadar uzanan bir tarihi bulunuyor. Şimdiye kadar yaklaşık 7.7 milyon adete ulaşan üretim, geçtiğimiz günlerde banttan indirilen kırmızı bir Commodore Redline ile sona erdi.
Fabrikada çalışan bin kişinin ise işten çıkartılmayacağı, Holden'in teslimat ve hizmet ağı kadrosuna dahil edileceği belirtildi. (HABERTÜRK)
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Havalimanı Personelini Taşıyan Araç İett Otobüsüne Çaptı: 8 Yaralı
- Rusya'nın Askerlerini Suriye'den Çekmesi Tsk'nın Önünü Açtı! Afrin Operasyonu An Meselesi
- 1 Yılda 7. Görüşme! Putin, Türkiye'ye Geldi
- Alperenler Ayasofya Müzesine Girip Namaz Kıldı, Amatör Kamera Anbean Kaydetti
- İsveç'te Yılın Kahramanı Ödülü 63 Yaşındaki Konyalı Fatma Anne'ye Gitti
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Galatasaray Eski Başkanı Polat, Adaylık Kararını Verdi
- Portekiz Basını: Beşiktaş, Ara Transferde Benficalı Rafa Silva'yı Transfer Edecek
- Efsane Futbolcu, Benden Bu Kadar Dedi
- Fetö'cü Enes Kanter, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Hakaret Ettiği İçin Yargılanacak
- Dursun Özbek: Devre Arasına Kadar Takımın Başına Biri Gelecek
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya: Abd, Yeni Suriye Ordusu Kuruyor!
- Mesajlaştığı Kadınla Buluşmak İçin Kilometrelerce Yol Giden Çinli, Kadının Kocasından Kırbaç Yedi
- Putin, Öğrenciyken Filmlerde Dublörlük Yapmış
- Kudüs İçin Alınan Tarihi Kararların Ardından Süreç Nasıl İşleyecek?
- Ramallah'ta Büyük Bir Türk Bayrağı Taşıyan Filistinli İsrail Polisine Meydan Okudu
Bu Haberle İlgili Yorumlar