Kuzey Kore, Bm Ülkelerini Uyardı: Abd'nin Yanında Olmazsanız Güvendesiniz
Aşk Acısını Unutmak İçin 6 Aydır Bisiklet Sürüyor
Emniyet Genel Müdürlüğü: Bylock Listelerinde Sayın Bakanın Eşi İle İlgili Bir Veri Yok
İspanya'ya Ait Savaş Uçağı, Madrid Yakınlarında Düştü
Maç Günü Sabaha Kadar Çay İçen Futbolcu, Kadro Dışı Kaldı
Terör Örgütü Deaş, Son Kalesi Rakka'yı Da Kaybetti
Muğla'daki Terör Operasyonundan Kaçan Terörist, İmaj Değiştirmiş Halde Yakalandı
Avustralya'da Kaybolan Yaşlı Kadın, Timsahın Midesinden Çıktı
Başbakan'dan Vatandaşa Müjde: Emlak Ve İletişim Vergisi Düşecek
İran, Türk İhracatçısı İçin Konsolosluk Onayı Şartını Kaldırdı
Deniz Baykal, Yeniden Ameliyat Oldu
Başbakan'dan Esnafa Müjde: İşletme Kredisi Sınırı, 150 Binden 200 Bine Çıkarıldı
Spor Bakanından Saldırıya Uğrayan G.Saray Taraftarına Geçmiş Olsun Telefonu
Bakan Kaya'dan Bylock Yüzünden Eşinden Boşanıyor İddialarına Yalanlama: Hayal Ürünü
Bahçeli, Kuzey Irak İçin Net Konuştu: Gerekirse Barzani Yakalanıp Getirilmeli
Başbakan Yıldırım: Kılıçdaroğlu İle Memleket Meselelerini Konuşacağız
Psg'li Neymar, Altın Top'u Kazanırsa 3 Milyon Euro Prim Alacak
Meteoroloji'den 5 İl İçin Kuvvetli Rüzgar Uyarısı: Vatandaşlar Tedbirli Olmalı
Şiddet Mağduru Kadına Sanayiciden İş Desteği
Pargalı İbrahim Paşa'nın Mezarı, Karaköy'de Bir Hanın Bodrumunda Olabilir

Avustralya'da Kaybolan Yaşlı Kadın, Timsahın Midesinden Çıktı

AVUSTRALYA'DA KAYBOLAN YAŞLI KADIN, TİMSAHIN MİDESİNDEN ÇIKTI

Avustralya'da bir timsahın içinde bulunan insan kalıntılarının, 79 yaşındaki bir kadına ait olduğu saptandı.

Tarih : 17 Ekim 2017, 13:50
Puan Ver : Avustralya'da Kaybolan Yaşlı Kadın, Timsahın Midesinden Çıktı(5/10)1

Avustralya'nın Queensland eyaletindeki bir yaşlı bakım evinde kalan Anne Cameron isimli kadın geçen hafta kaybolmuştu. Bunama şikayetiyle bakım altında tutulan Cameron, geçtiğimiz hafta bir öğleden sonra çıktığı yürüyüşten geri dönmemiş ve yaşlı kadını için arama çalışmaları başlatılmasına rağmen herhangi bir sonuç alınamamıştı. Port Douglas'ın güneyinde bulunan Craiglie Creek'de bir adet baston ve bazı kıyafetler bulunmuş, bunların yaşlı kadına ait olduğunun tespit edilmesi üzerine olayla ilgili olarak çevredeki timsahlardan şüphelenilmişti. Ekiplerin bölgede kurduğu tuzaklar sayesine yakaladıkları 4.3 metre uzunluğundaki devasa timsah incelendiğinde ise midesinde Anne Cameron'a ait kemikler bulundu.

İLK DEĞİL

Son 18 ay içinde 35 yaşındaki Warren Hughes ve 46 yaşındaki Cindy Waldron da aynı bölgede timsahlar tarafından öldürülmüştü. Cameron'ın ölümü üzerine halk timsahlar ile daha etkili bir şekilde mücadele edilmesi için hükümete baskı yapmaya başladı.

OĞLU MİSİLLEME İSTEMEDİ AMA...

Cameron'ın oğlu Craig ise timsahların timsah oldukları için suçlanamayacağını ve annesinin ölümüne misillme yapılmasını istemediğini söylemişti. Ancak timsahın bu sabaha karşı yaban hayat yetkilieri tarafında öldürüldüğü açıklandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Avustralya  Da  Kaybolan  Yaşlı  Kadın  Timsahın  Midesinden  Çıktı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER