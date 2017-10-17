AVUSTRALYA'DA KAYBOLAN YAŞLI KADIN, TİMSAHIN MİDESİNDEN ÇIKTI
Avustralya'da bir timsahın içinde bulunan insan kalıntılarının, 79 yaşındaki bir kadına ait olduğu saptandı.
Avustralya'nın Queensland eyaletindeki bir yaşlı bakım evinde kalan Anne Cameron isimli kadın geçen hafta kaybolmuştu. Bunama şikayetiyle bakım altında tutulan Cameron, geçtiğimiz hafta bir öğleden sonra çıktığı yürüyüşten geri dönmemiş ve yaşlı kadını için arama çalışmaları başlatılmasına rağmen herhangi bir sonuç alınamamıştı. Port Douglas'ın güneyinde bulunan Craiglie Creek'de bir adet baston ve bazı kıyafetler bulunmuş, bunların yaşlı kadına ait olduğunun tespit edilmesi üzerine olayla ilgili olarak çevredeki timsahlardan şüphelenilmişti. Ekiplerin bölgede kurduğu tuzaklar sayesine yakaladıkları 4.3 metre uzunluğundaki devasa timsah incelendiğinde ise midesinde Anne Cameron'a ait kemikler bulundu.
İLK DEĞİL
Son 18 ay içinde 35 yaşındaki Warren Hughes ve 46 yaşındaki Cindy Waldron da aynı bölgede timsahlar tarafından öldürülmüştü. Cameron'ın ölümü üzerine halk timsahlar ile daha etkili bir şekilde mücadele edilmesi için hükümete baskı yapmaya başladı.
OĞLU MİSİLLEME İSTEMEDİ AMA...
Cameron'ın oğlu Craig ise timsahların timsah oldukları için suçlanamayacağını ve annesinin ölümüne misillme yapılmasını istemediğini söylemişti. Ancak timsahın bu sabaha karşı yaban hayat yetkilieri tarafında öldürüldüğü açıklandı.
Kaynak: haberinburada
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