AVUSTRALYA'DA IRKÇI VEKİLİN BURKA ŞOVU DÜNYA GÜNDEMİNE OTURDU
Avustralya'da bir milletvekili, parlamentoya burkayla girerek bu aksesuarın hem parlamentoda hem de ülke genelinde yasaklanması için gösteri yaptı.
Avustralya'da aşırı sağcı Tek Ulus partisinin lideri, burkayı yasaklamak için Senato'da yapılan oturuma burkayla geldi. Pauline Hanson, burkayla geldikten sonra her zamanki koltuğuna oturdu.
BAKAN TEPKİ GÖSTERDİ: YASAKLAYACAĞIZ
Adalet Bakanı George Brandis ise Hanson'un "gösterisini" kınadı, ülkedeki azınlıklara hakaret etmemesi yönünde telkin verdi ve ekledi: "Hayır Senatör Hanson, burkayı yasaklamayacağız."
AYAKTA ALKIŞLANDI
Brandis'in Hanson'a yönelik konuşması muhalefet partileri tarafından da alkışlandı.
HASNON: GÜNÜMÜZ AVUSTURYASI İÇİN ÖNEMLİ BİR KONU
Pauline Hanson ise bir açıklama yaparak "Yüzü tamamen kapatan kıyafetleri yasaklama ihtiyacı günümüz Avustralyası için önemli bir konuydu" dedi.
PERŞEMBE GÜNÜ OYLANACAK
Burkayı yasaklama önerisi, perşembe gününün ilerleyen saatlerinde Senato'da oylanacak.
Kaynak: haberinburada
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