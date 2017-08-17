Adil Öksüz'ün Maklube Görüntüleri Ortaya Çıktı!
Diyarbakır'da Patlamada Yaralanan Korucu, Hastanede Şehit Oldu
İspark'ın Havalimanı Otoparkları 2 Saat Ücretsiz Olacak
Neymar Ve Mbappe'ye 400 Milyon Ödeyen Psg, Kante İçin 110 Milyon Euro Teklif Edecek
Gelinin Ehliyet Alacağını Duyan Damat, Düğünü Terk Etti!
Gaziantep'teki Çatışmada Şok Eden Detay! Evin 2. Ve 3. Katına Kum Torbalarıyla Mevzi Yapmışlar
4 Kişinin Öldüğü Tüpraş Patlamasında, Haberi Alan İşçilerin Yakınları Sinir Krizi Geçirdi
Erdoğan Sırbistan'da Konuşurken, Fetö Yuhalandı
Şampiyonlar Liginde Monaco - Beşiktaş Maçı Şifresiz Kanalda
Mehmet Demirkol: Beşiktaşlı Atiba, Tff Başkanı Olsun
Google, Apple'ı Yanlışlıkla Satın Aldı
Deaş'ın Köle Yaptığı Kadın: Bize Garajda Günlerce Tecavüz Ettiler
Irak Federal Mahkemesinden, Ikby'de Referandumu Gerçekleştiren Görevlilere Tutuklama Kararı
Erdoğan: Sırbistan'la 5 Bin Ton Et İthalatı İçin Anlaştık
İstanbul'daki Trafik Sıkışıklığının Yıllık Maliyeti 6 Milyar Lira
Yeni Gümrük Birliği Türkiye'ye 12,5 Milyar Euro Katkı Sağlayacak
Naim'in Son Durumu Belli Oldu
Trabzonsporlu 2 Futbolcu, Beşiktaşlı Talisca'nın Başını Döndürdü
Ev Hanımıydı, Şimdi Yurt Dışına Çikolata İhraç Eden Şirketin Patronu Oldu
Farklı Ülkelerden Vize Başvurusu Yaparak Abd Ambargosu Delinecek

Avustralya'da Irkçı Vekilin Burka Şovu Dünya Gündemine Oturdu

AVUSTRALYA'DA IRKÇI VEKİLİN BURKA ŞOVU DÜNYA GÜNDEMİNE OTURDU

Avustralya'da bir milletvekili, parlamentoya burkayla girerek bu aksesuarın hem parlamentoda hem de ülke genelinde yasaklanması için gösteri yaptı.

Tarih : 17 Ağustos 2017, 14:10
Puan Ver : Avustralya'da Irkçı Vekilin Burka Şovu Dünya Gündemine Oturdu(9/10)5

Avustralya'da aşırı sağcı Tek Ulus partisinin lideri, burkayı yasaklamak için Senato'da yapılan oturuma burkayla geldi. Pauline Hanson, burkayla geldikten sonra her zamanki koltuğuna oturdu.

BAKAN TEPKİ GÖSTERDİ: YASAKLAYACAĞIZ

Adalet Bakanı George Brandis ise Hanson'un "gösterisini" kınadı, ülkedeki azınlıklara hakaret etmemesi yönünde telkin verdi ve ekledi: "Hayır Senatör Hanson, burkayı yasaklamayacağız."

AYAKTA ALKIŞLANDI

Brandis'in Hanson'a yönelik konuşması muhalefet partileri tarafından da alkışlandı.

HASNON: GÜNÜMÜZ AVUSTURYASI İÇİN ÖNEMLİ BİR KONU

Pauline Hanson ise bir açıklama yaparak "Yüzü tamamen kapatan kıyafetleri yasaklama ihtiyacı günümüz Avustralyası için önemli bir konuydu" dedi.

PERŞEMBE GÜNÜ OYLANACAK

Burkayı yasaklama önerisi, perşembe gününün ilerleyen saatlerinde Senato'da oylanacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Avustralya  Da  Irkçı  Vekilin  Burka  Şovu  Dünya  Gündemine  Oturdu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER