AVUSTRALYA'DA DÖRT BÜYÜK BANKA BİTCOİN HESAPLARINI DONDURDU
Avustralya'nın 4 büyük bankasının, müşterilerinin Bitcoin hesaplarını dondurduğu iddia edildi.
Avustralya'nın 4 büyük bankasının son zamanların büyük trendi kripto para transferi yapan müşterilerin hesaplarını dondurduğu iddia ediliyor. İddiaya göre National Australia Bank, ANZ, Commonwealth Bank of Australia ve Westpac Banking Corporation kripto para transferi gerçekleştiren müşterilerinin hesaplarını dondurdu. İddiaların ardından yapılan açıklamalarda ise doğrulama ya da yalanlama yapılmadı.
"PARALARIN GÖNDERİLDİĞİ HESAPLAR, YOLSUZLUĞA KARIŞMIŞ HESAPLARDI"
2017 Haziran'ından bu yana kripto para işlemlerini yasaklayan bankalardan biri olan Commonwealth Bank tarafından yapılan açıklamada, "Paraların gönderildiği hesaplar daha önce yolsuzluklara karışmış hesaplar ya da Bitcoin ve diğer dijital para birimlerine yatırım yapmak amacıyla kullanılan hesaplar" ifadeleri kullanıldı.
Söz konusu bankaların müşterileri, bankaların kendi hesaplarından, CoinJar, Coinbase, CoinSopt ve BTC Markets gibi kripto para borsalarına para transfer etmelerine izin verilmediğini ya da hesaplarının dondurulduğunu belirtmişti.
Kaynak: haberinburada
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