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Avustralya Takımı Adelaide United, Ersan Adem Gülüm'ü Kiraladı

AVUSTRALYA TAKIMI ADELAİDE UNİTED, ERSAN ADEM GÜLÜM'Ü KİRALADI

Avustralya ekiplerinden Adelaide United, geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta forma giyen Ersan Adem Gülüm'ü kiraladı.

Tarih : 17 Temmuz 2017, 11:10
Puan Ver : Avustralya Takımı Adelaide United, Ersan Adem Gülüm'ü Kiraladı(6/10)2

Avustralya Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Adelaide United, milli futbolcu Ersan Adem Gülüm'ü bir yıllığına kiraladığını duyurdu.

Adelaide United Kulübünden yapılan açıklamada, 30 yaşındaki defans oyuncusunun Çin ekibi Hebei China Fortune'dan bir yıllığına kiralandığı bildirildi.

ÖNCE ÇİN'E GİDİP SONRA BEŞİKTAŞ'A DÖNMÜŞTÜ

Avustralya doğumlu Ersan Adem Gülüm, 2015-2016 ara transfer döneminde önce Beşiktaş'tan Çin Kulübüne gitmiş, geçen sezonunu ortasında ise kiralık olarak siyah-beyazlı kulübe dönmüştü.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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