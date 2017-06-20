

Rusya Savunma Bakanlığı dün, ABD'nin Suriye'ye ait savaş uçağını düşürmesi nedeniyle Washington ile Suriye'de uçuş güvenliğinin sağlanması anlaşması kapsamındaki iş birliğini durdurduğunu açıkladı.







RUSYA KORKUSU!







Bakanlıktan yapılan açıklamada, ABD'nin Suriye'ye ait savaş uçağını düşürmesi uluslararası kuralların ihlali ve "askeri saldırganlık" olarak nitelendirildi ve Suriye'de hava kuvvetlerinin faaliyet bölgesinde uçan "tüm cisimleri hedef olarak" kabul edeceği uyarısında bulunuldu.











kaynak:sabah