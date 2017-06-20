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avustralya suriye'deki koalisyon uçuşlarını durdurdu

AVUSTRALYA SURİYE'DEKİ KOALİSYON UÇUŞLARINI DURDURDU

Avustralya, Rusya'nın dünkü, "Suriye'de hava kuvvetlerinin faaliyet bölgesinde uçan tüm cisimleri hedef olarak kabul edeceği uyarısı" üzerine, DEAŞ karşıtı koalisyon kapsamındaki uçuşları durdurduğunu açıkladı.

Tarih : 20 Haziran 2017, 10:26
Puan Ver : Avustralya Suriye'deki Koalisyon Uçuşlarını Durdurdu(9/10)7


Rusya Savunma Bakanlığı dün, ABD'nin Suriye'ye ait savaş uçağını düşürmesi nedeniyle Washington ile Suriye'de uçuş güvenliğinin sağlanması anlaşması kapsamındaki iş birliğini durdurduğunu açıkladı.



RUSYA KORKUSU!



Bakanlıktan yapılan açıklamada, ABD'nin Suriye'ye ait savaş uçağını düşürmesi uluslararası kuralların ihlali ve "askeri saldırganlık" olarak nitelendirildi ve Suriye'de hava kuvvetlerinin faaliyet bölgesinde uçan "tüm cisimleri hedef olarak" kabul edeceği uyarısında bulunuldu.

 



 



kaynak:sabah








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