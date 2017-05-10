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avustralya meclisinde ilk kez bir politikacı bebeğini emzirdi

AVUSTRALYA MECLİSİNDE İLK KEZ BİR POLİTİKACI BEBEĞİNİ EMZİRDİ

Parlamentoda oylama yapılırken Sol Yeşiller Partisi'nden Larissa Waters'ın yanında iki aylık kızı Alia Joy vardı. Uluslararası ajansların geçtiği emzirme fotoğrafları, dünyada manşet oldu.

Tarih : 10 Mayıs 2017, 10:34
Puan Ver : Avustralya Meclisinde İlk Kez Bir Politikacı Bebeğini Emzirdi(6/10)7


Avustralya'da Senatör Larissa Waters, ülke parlamentosunda bebeğini emzirerek bir ilke imza attı. Sol Yeşiller Partisi üyesi olan Waters, Salı günü yapılan bir oylamaya, iki aylık olan kızı Alia Joy ile birlikte katıldı.



Temsilciler Meclisi'nin alt kanadında 2016 yılında yapılan bir değişiklikle, emzirmeye izin verilmeye başlanmış ancak bugüne dek herhangi bir politikacı bu izni kullanmamıştı. Avustralya meclisindeki emzirme tartışması, 2015 yılında, Kelly O'Dwyer isimli bir bakana, yasama görevlerinden geri kalmaması için, süt biriktirmesi tavsiye edildiğinde başlamıştı.



Larissa Waters, Facebook hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Parlamentoda daha fazla kadına ve ebeveyne ihtiyacımız var" dedi. Waters, paylaşımını, "İşyerlerinin de daha esnek ve aile dostu olmasına, herkes için karşılanabilir çocuk bakımına ihtiyacımız var" cümlesiyle sürdürdü.



 



kaynak:milliyet








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