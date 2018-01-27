Tenis sezonunun ilk grand slam turnuvası olan Avustralya Açık'ın tek kadınlar finalinde 2 numaralı seribaşı Danimarkalı Caroline Wozniacki ile 1 numaralı seribaşı Rumen Simona Halep karşı karşıya geldi. Rakibi Halep'i 7-6, 3-6 ve 6-4'lük setlerle 2-1 mağlup eden Caroline Wozniacki, Avustralya Açık tek kadınlar kategorisinde şampiyonluğa ulaştı. Danimarkalı tenisçi bu şampiyonluğuyla kariyerindeki ilk grand slam zaferine de ulaşmış oldu.

HALEP DURUMU EŞİTLEDİ

Melbourne Park'ta oynanan maçta ilk seti tie-break sonucunda 7-6 Wozniacki kazandı. 2'nci sette maça ağırlığını koyan Simona Halep, Wozniacki'ye karşı üstünlük kurarak seti 6-3 kazandı ve setlerde durumu 1-1'e getirdi.

Maçın final seti ise büyük bir heyecana sahne oldu. Setin 7'nci oyununda rakibinin servisini kırarak maçta ilk defa öne geçen Halep'e Wozniacki'nin yanıtı gecikmedi. Danimarkalı tenisçi 8'inci oyunda Halep'in servisini kırarak durumu yeniden eşitledi.

KARİYERİNDE BİR İLK

Kendi servis oyununda hata yapmayan Wozniacki, 9'uncu oyunu kazanarak yeniden öne geçmeyi başardı. Final setinin 10'uncu oyununda servis kırarak gülen taraf olan Caroline Wozniacki, Simona Halep'i 7-6, 3-6 ve 6-4'lük setlerle 2-1 yenerek kariyerinde ilk kez grand slam şampiyonluğuna ulaştı.

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Kaynak: haberinburada