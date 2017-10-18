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Avukatlık Görevini Kötüye Kullanmaktan Ceza Alan AK Parti İlçe Başkanı İstifa Etti

AVUKATLIK GÖREVİNİ KÖTÜYE KULLANMAKTAN CEZA ALAN AK PARTİ İLÇE BAŞKANI İSTİFA ETTİ

Samsun'da görevi kötüye kullanmak suçundan para cezası ve yetkisini kullanmasının yasaklanmasına karar verilen AK Parti 19 Mayıs İlçe Başkanı İrfan Kalaycı partisinden istifa etti.

Tarih : 18 Ekim 2017, 21:10
Puan Ver : Avukatlık Görevini Kötüye Kullanmaktan Ceza Alan Ak Parti İlçe Başkanı İstifa Etti(10/10)6

Samsun'da 'görevi kötüye kullanmak' suçundan 7 bin 500 lira para ve 6 ay süreyle hak ve yetkisini kullanmasının yasaklanmasına karar verilen ve ilçede avukatlık yapan AK Parti 19 Mayıs İlçe Başkanı İrfan Kalaycı'nın partisinden istifa ettiği açıklandı.

MÜVEKKİLİNE VERMESİ GEREKEN PARAYI ÖDEMEDİ

Samsun'da beyaz eşya mağazası bulunan 54 yaşındaki Mustafa Şahin'in yanında çalışan A.K., 2015 yılında işten ayrıldıktan sonra patronuna tazminat davası açtı. A.K. davayı kazanarak 10 bin 897 lira 84 kuruş tazminat almaya hak kazandı. Bunun üzerine Şahin, A.K.'nın avukatı olan ve aynı zamanda AK Parti 19 Mayıs İlçe Başkanı İrfan Kalaycı'ya, posta havalesiyle tazminatın tamamını ödedi. Ancak avukat Kalaycı'nın bu paranın 6 bin liralık kısmını, müvekkili A.K.'ya ödemediği öne sürüldü.

MÜVEKKİLİ, AVUKAT KALAYCI HAKKINDA DAVA AÇTI

Bunun üzerine A.K., 6 bin lirayı alamadığı iddiasıyla eski patronu Mustafa Şahin hakkında yeniden dava açıp paranın 6 bin liralık kısmını da aldı. Aynı parayı ikinci kez ödeyen Mustafa Şahin, A.K.'nın avukatı İrfan Kalaycı hakkında Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Adalet Bakanlığı'nın onayından sonra avukat İrfan Kalaycı hakkında Samsun 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Görevi kötüye kullanmak' suçundan dava açıldı.

PARA CEZASI VE HAK MAHRUMİYETİ İLE CEZALANDIRILDI

1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 11 gün önce görülen davanın karar duruşmasında mahkeme heyeti İrfan Kalaycı'yı 10 ay hapis ve 6 ay süreyle hak ve yetkisini kullanmasının yasaklanmasına karar verdi. Mahkeme heyeti daha sonra hapis cezasını 7 bin 500 lira para cezasına çevrildi. Bu kararın ardından AK Parti 19 Mayıs İlçe Başkanı İrfan Kalaycı'nın partisinden ve İlçe başkanlığı görevinden istifa ettiği bildirildi.

AK PARTİ'DEN İSTİFA ETTİ

Konuyla ilgili açıklama yapan AK Parti İl Başkanı Muharrem Göksel, "Devam eden mahkemesinin aleyhine soruçlanması nedeniyle istifasını sundu. Partiye zarar vermemek adına bu kararı verdi" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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