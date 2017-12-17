Bazı avukatlık bürolarının, kesinleşmemiş alacakların tahsili için telefon ve SMS'le vatandaşı rahatsız edip hacizle tehdit ettiği iddialarına ilişkin tüketici dernekleri durumun yasal olmadığını belirtti.



Son dönemde tüketicilere, yasal süreci devam eden veya tebliği yapılmamış borçlarına ilişkin bazı avukatlık bürolarından SMS gönderiliyor veya tüketiciler aranıyor. SMS'lerde vatandaşın belli bir miktarda borcu olduğu ve bunun ödenmemesi halinde yasal yollara başvurulacağı, tüketicinin icraya verileceği bildiriliyor.



AVUKATLIK BÜROLARINA VERİLİYOR



Tüketiciler Derneği (TÜDER) Genel Başkanı Levent Küçük, AA muhabirine konuya ilişkin yaptığı açıklamada, son dönemde derneğe çok sayıda şikayet geldiğini kaydederek, özellikle telefon, elektrik, internet gibi aboneliklerden kaynaklanan borç-alacak ilişkilerinde, tüketiciler faturaya itiraz ettiğinde, şirketlerin fatura itirazı sonuçlanmadan alacaklarının tahsili için avukatlık bürolarına verdiğini söyledi.



SMS YOLUYLA TACİZ



Küçük, "Bazı avukatlık büroları, kesinleşmemiş alacakların tahsili için telefon ve SMS yoluyla tüketiciyi, vatandaşı rahatsız etmeye başladı. Özellikle haciz tehdidi ile tüketici korkutuluyor ve alacaklar tahsil edilmek isteniyor. Tüketicilerin, vatandaşların yaptığı itiraz ya da yaptıkları izahatlar kabul edilmeyerek, sadece alacağın tahsili için çaba gösteriyorlar." dedi.



TAHSİL BÜROSU GİBİLER



Bazı avukatlık bürolarının adeta "tahsil bürosu" gibi çalıştığını vurgulayan Küçük, "Kurdukları telefon sistemi ile bir hukuk bürosundan çok, tahsil bürosu gibi çalışıyorlar. Yasaların kendilerine verdikleri hakları kötüye kullanıyorlar." diye konuştu.



7 İŞ GÜNÜNDE İTİRAZ EDİN



Küçük, barolara ya da Türkiye Barolar Birliğine yapılan şikayetlerde, avukatlık büroları adına yapılan şikayetlerin kabul edilmeyerek, avukat isimleri istendiğine dikkati çekerek, şu değerlendirmelerde bulundu:



Ayrıca, şikayetin incelenmesi için belirli bir bedelin barolara ödenmesi isteniyor. Bu durum, avukatlık büroları hakkında, tüketicilerin şikayet ve başvuru yollarını olumsuz etkilemekte, tüketici mağduriyetlerini artırmaktadır. Avukatlık bürolarının çalışmalarının barolar ve Adalet Bakanlığı tarafından etkin bir şekilde denetlenmesi gerekmektedir. Ayrıca, tüketicilere, vatandaşlara, avukatlık bürolarını şikayet edebilme imkanı getirilerek, şikayetlerin incelenmesi için bir bedel ödenmesi uygulamasına son verilmelidir. Tüketicilerimiz, vatandaşlarımız kendilerine gönderilen ilamsız icra takibi yazılarına en geç 7 gün içinde, mutlaka itiraz etmelidir.



BORCU OLMAYANA BİLE MESAJ GÖNDERİYORLAR



Tüketici Başvuru Merkezi (TBM) Hukuk Komisyonu üyesi avukat Murat Emergen, "Bazı hukuk büroları ve avukatlar ve de avukat adı kullanarak tahsilat bürosu kuranlar hukuka aykırı şekilde vatandaşların huzur ve sükununu ihlal etmektedir. Bunu yaparken de yasaları ihlal etmekten, meslek etiğine aykırı davranmaktan hiç çekinmemektedirler." dedi.



Bu avukatlık bürolarının özellikle de borçlulara gönderdikleri mesajlarda zaman zaman yanlış beyanlarda bulunabildiğini dile getiren Emergen, bu mesajların zaman zaman hiç borcu olmayanlara bile gönderilebildiğini vurguladı.Emergen, "Avukat, borçlunun yaraına dahi olsa taciz edici mesajlar gönderemez. Türkiye Barolar Birliği, 31.01.2015 tarihli ilgili Disiplin Kurulu Kararı'nda, 'Barolar Birliği, borçlu yararına olduğu düşünülse dahi takip sonrasında yapılacak bütün yazışmaların İcra Müdürlüğü aracılığı ve karşı taraf vekili ile yapılması, uyarının taciz boyutlarına varmaması gerekir' düşüncesiyle taciz mesajı gönderen avukata disiplin cezası vermiştir." ifadelerini kullandı.



TEHDİT EDECEK DERECEDE OLAMAZ



Avukatların, Avukatlık Kanunu 35/A ve ilgili hükümleri gereği dava veya icra takibi açmadan veya açıldıktan sonra uzlaşma yetkisi olfuğunu anlatan Emergen, "Ancak bu teklif metni ve talebi huzuru bozacak ve tehdit edecek derecede ve ısrarla telefonlar arayacak şekilde olamaz. Avukat, mesleğin itibarını zedeleyecek her türlü tutum ve davranıştan kaçınmalı." değerlendirmesinde bulundu.



KURALLARA UYULMALI



Emergen, avukatların mesleki etik ve meslek kurallarının hukuken sınırlarının çizildiğini ve avukatların bu kurallara uymak zorunda olduğunu vurguladı.



























Kaynak: haberinburada



