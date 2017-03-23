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avukatlara fetö operasyonu

AVUKATLARA FETÖ OPERASYONU

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'dan (FETÖ/PDY) oldukları belirtilen avukatlara yönelik soruşturma kapsamında, İstanbul merkezli 5 ilde gerçekleştirilen operasyonda 35 şüpheli yakalandı.

Tarih : 23 Mart 2017, 11:44
Puan Ver : Avukatlara Fetö Operasyonu(9/10)6


Savcılık, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, FETÖ/PDY davalarında yargılanan, kapatılan Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca, FETÖ'nün üst düzey yöneticilerinden eski Koza-İpek Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın İpek, Hrant Dink davasında yargılanan Erhan Tuncel, Bank Asya ve eski emniyet müdürlerinin de aralarında bulunduğu bazı sanıkların avukatlığını yapan 80 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.



İstanbul merkezli Antalya, Ankara, Çanakkale ve Edirne'de şüphelilerin adreslerine operasyon düzenleyen ekipler, 35 kişiyi gözaltına aldı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Avukatlara  Fetö  Operasyonu    haber

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