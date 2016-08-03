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AVUKATLARA FETÖ GÖZALTISI !


AVUKATLARA FETÖ GÖZALTISI !
Tarih : 03 Ağustos 2016, 12:37
Puan Ver : Avukatlara Fetö Gözaltısı !(0/10)


Emniyet yetkililerinden alınan bilgiye göre, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ üyelerine yönelik başlatılan soruşturma kapsamında operasyonlar sürüyor. 



Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ üyesi avukatların bulunduğu avukatlık bürosu ile bazı adreslere sabah erken saatlerde eş zamanlı operasyon düzenledi.








Etiketler: Avukatlara  Fetö  Gözaltısı      haber

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