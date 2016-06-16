

Eski milletvekili Hakan Şükür, 12 Şubat 2015 günü Twitter üzerinde "grup paralelli, babagonya, tapegonya bölüm 4" şeklinde videolar paylaştığı ve "siyaset nire hırsızlık nire, böyle mi siyasetçi olunuyor arsız" şeklinde paylaşımlarda bulunduğu iddiasıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret suçundan hakkında 4 yıl hapis istemiyle dava açıldı. Bakırköy 28'nci Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Murat İlvan ile Hakan Şükür'ün avukatı Ali Onur Günçel katıldı.







'İSTERSENİZ ADRESİ BİLDİRİRİZ'







Sanık avukatı Günçel, “Müvekkilim Amerika'ya taşınmıştır. Soruşturma aşamasındaki savunmasıyla yetinilmesi mümkündür. Mahkeme aksi takdirde ise Amerika'daki adresini müvekkille irtibata geçip dosyaya sunacağız” dedi. Hakim, sanık avukatına müvekkilinin Amerika'daki adresini bildirmesi için gelecek celseye kadar süre verilmesine karar verdi.







DAHA ÖNCE TAŞINDI İDDİALARINA YANIT VERMİŞTİ







Hakan Şükür'ün paralel yapıyla ilgili soruşturmaya dahil olmaktan çekindiği için Türkiye'yi terk ettiği öne sürülmüştü. Şükür o dönem “Spor akademisi açma projemle ilgili çalışmak ve İngilizce öğrenmek için buradayım” açıklaması yapmıştı. Şükür Twitter üzerinden şunları söylemişti: "Bir daha Türkiye'ye dönmeyeceğim" demişim sözde bunu haber yapmışlar ;)Defalarca tweet adresimden yurt dışında olduğumu,kendi alanım olan spor akademisi projem ve ingilizce Öğrenmek için çalıştığımı yazdım. Öyle ki Enes Kanter'in daveti üzerine NBA da maçlarını izlediğimi belirttim oradan resimlerimi yayımladım. Ama bir gazete haftalardır benim tweet hesabımdan paylaştığım bu bilgileri görmemiş ;) Sözde atlatma haber yapmış. Komik bile değilsiniz. Uzun süredir hayalim olan alanım ile ilgili spor akademisi projemi yurtdışında olgunlaşması için yatırım ve bilgi alt yapısı daha müsait. Türkiye benim ülkem dönmemek ne demek?! Ülkeyi kısır döngüye mahkum edenlerin aksine nerde olursa olsun üretmeye devam etmek doğru olan. Bu arada bu söylediğim akademi ve alanım ile ilgili projeme destek verecekayrıca gazete, tv veya bir klüp (tabi cesaret ederlerse) iş teklif ederse dil eğitimimi tamamlayıp hemen gelirim ;)"