AVŞAR KIZININ, TATLISES VE SİBEL CAN İTİRAFI ÇOK KONUŞULACAK
Hülya Avşar programının yeni bölüm fragmanında çok konuşulacak itiraflarda bulundu. Avşar kızı, Tatlıses'in sahneye kendisi yerine Sibel Can'ı seçmesine çok bozulduğunu söyledi.
Star TV'de yayınlanan Bir Hülya Avşar Sohbeti'nin bu haftaki konuğu Muazzez Abacı olacak. Yayınlanan fragmanda Avşar kızının itirafları programa damga vuracak gibi görünüyor.
"SİBEL CAN'I YOLASIM VARDI"
Hülya Avşar yıllar sonra İbrahim Tatlıses ve Sibel Can'a dair şu itirafta bulundu: "İzmir Fuarı'nda İbrahim Tatlıses ile sahneye çıkacaktık. Afişler basılmıştı. Ancak İbrahim Tatlıses, beni kadrodan attı. Yerime Sibel Can'ı aldı. Büyük hayal kırıklığına uğramıştım. Çok ağladım. Sibel Can'ı yolasım vardı. Sonra imdadıma Muazzez Abacı yetişti. Beni alt kadrosuna dahil etti."
NE OLMUŞTU?
Sibel Can o dönem rahmetli Fahrettin Aslan'ın sahibi olduğu Maksim Gazinosu'nda konser veriyordu. İddiaya göre; Hülya Avşar'a kızan İbrahim Tatlıses, Fahrettin Aslan'ı aradı ve "Sibel'i bu gece gönderdin gönderdin. Yoksa bir daha senin gazinolarının hiçbirinde sahneye çıkmam" dedi. Sibel Can ilk uçakla İzmir'in yolunu tuttu.
Kaynak: haberinburada
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