Hülya Avşar'ın, ünlü yazar 'Aşk doktoru' Mehmet Coşkundeniz'i konuk ettiği programındaki ihanet yorumlarına bir tepki de manken Deniz Akkaya'dan geldi

DEMET AKALIN, "DAHA NELER YA" DİYEREK TEPKİ VERMİŞTİ

Hülya Avşar, iyi bir evliliğin sırrı için, "Erkekler arada bir eşlerine çaktırmadan çapkınlık yaparsa evlilik yürür" demişti. Hülya Avşar'ın bu sözleri sosyal medyada tepki topladı. Tepkisini dile getirenler arasında şarkıcı Demet Akalın da vardı. Demet Akalın, Hülya Avşar'ın bu sözlerine, "Ya ben inanamıyorum artık. Şaka olduğunu en sonuna ekleseydi ki o bile korkunç...Daha neler ya!" şeklinde cevap verdi.

"CAHİL KADIN"

Hülya Avşar'ın bu yorumuna bir tepki de manken Deniz Akkaya'dan geldi. Deniz Akkaya "Rezalet. Şu kadının cehaleti tartışılmaz" diye tepki gösterdi.

Kaynak: haberinburada