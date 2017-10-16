Avşar Kızının Erkekler, Eşlerini Aldatsın Sözlerine Tepkiler Büyüyor
Kerkük Operasyonundan Sonra, İşgalci Abd'den Komik Açıklama: Irak'ın Bütünlüğünden Yanayız
Tek Başına Maçı İzlemeye Gelen Taraftarı Darp Edip Videoya Çektiler
Ersun Yanal, Takım 33-34 Yıldır Şampiyon Olamıyor Deyince Taraftar İpini Çekti
Peru, Dünya Kupasına Katılabilmek İçin Ligi 1 Ay Erteledi
İtalya'da Milano Derbisinde Inter, Milan'ı 3-2 Yendi
Avusturya'da Seçimi Türkiye Ve İslam Karşıtı Kurz'un Partisi Kazandı
Liseli Helin'in Cenazesinde Havaya Ateş Açan Şüpheliler Yakalandı
Fenerbahçe'de Can Sıkan Rekor
Son Dakika! Trabzonspor'da Ersun Yanal'la Yollar Ayrıldı
Aykut Kocaman Derbi Beklentisini Açıkladı
Yıldız Tilbe Beni Yanlış Anlamasın Dedi, Gökhan Ayakta Eşlik Etti
Bitlis'te Husumetli İki Aile Kur'an-I Kerim'in Altından Geçip Barıştı
Beşiktaş'ta Yıllar Sonra Bir İlk
Trump Ve Suudi Kralı Selman'dan Telefonda İran Zirvesi: Yeni Stratejiyi Konuştular
Ahmet Davutoğlu'ndan Kerkük İçin 10 Maddelik Çözüm Önerisi!
Fenerbahçe'de Şok! Yıldız Oyuncu Derbide Oynayamayacak
Fenerbahçeli Ozan Tufan: Yeri Geliyor Ben, Yeri Geliyor Volkan Abi Islıklanıyor
Fenerbahçe'nin Yıldız Oyuncusu Giuliano: Galatasaray Derbisini Konuşmaya Gerek Yok
Fenerbahçe, Kadıköy'de Yeni Malatyaspor'u 3-1 Mağlup Etti

Avşar kızının Erkekler, eşlerini aldatsın sözlerine tepkiler büyüyor

AVŞAR KIZININ ERKEKLER, EŞLERİNİ ALDATSIN SÖZLERİNE TEPKİLER BÜYÜYOR

Hülya Avşar'ın, programında "Erkekler eşlerine çaktırmadan aldatsın." sözlerine bir tepki de Deniz Akkaya'dan geldi. Akkaya, Avşar kızını "Cahil kadın" diyerek eleştirdi.

Tarih : 16 Ekim 2017, 09:00
Puan Ver : Avşar Kızının Erkekler, Eşlerini Aldatsın Sözlerine Tepkiler Büyüyor(10/10)6

Hülya Avşar'ın, ünlü yazar 'Aşk doktoru' Mehmet Coşkundeniz'i konuk ettiği programındaki ihanet yorumlarına bir tepki de manken Deniz Akkaya'dan geldi

DEMET AKALIN, "DAHA NELER YA" DİYEREK TEPKİ VERMİŞTİ

Hülya Avşar, iyi bir evliliğin sırrı için, "Erkekler arada bir eşlerine çaktırmadan çapkınlık yaparsa evlilik yürür" demişti. Hülya Avşar'ın bu sözleri sosyal medyada tepki topladı. Tepkisini dile getirenler arasında şarkıcı Demet Akalın da vardı. Demet Akalın, Hülya Avşar'ın bu sözlerine, "Ya ben inanamıyorum artık. Şaka olduğunu en sonuna ekleseydi ki o bile korkunç...Daha neler ya!" şeklinde cevap verdi.

"CAHİL KADIN"

Hülya Avşar'ın bu yorumuna bir tepki de manken Deniz Akkaya'dan geldi. Deniz Akkaya "Rezalet. Şu kadının cehaleti tartışılmaz" diye tepki gösterdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Avşar  Kızının  Erkekler  Eşlerini  Aldatsın  Sözlerine  Tepkiler  Büyüyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER