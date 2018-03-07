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Avşar kızı kendini savundu: Kadınlar iki işi birden beceremiyor

AVŞAR KIZI KENDİNİ SAVUNDU: KADINLAR İKİ İŞİ BİRDEN BECEREMİYOR

Hülya Avşar, eleştiri oklarının hedefi olduğu sözlerine "Lafımın arkasındayım. Kadınlar, iki işi beceremiyor, boşanıyorlar. Ben de onlardan biriyim." diyerek yine tartışlacak sözlere imza attı.

Tarih : 07 Mart 2018, 08:20
Puan Ver : Avşar Kızı Kendini Savundu: Kadınlar İki İşi Birden Beceremiyor(9/10)5

Hülya Avşar, Mehmet Aslantuğ'u konuk ettiği programında kadınlarla ilgili söylediği sözler için "Lafımın arkasındayım" deyip "Kadınlar hem çalışıp hem çocuk büyütmeyi beceremiyor, boşanmalar artıyor. Ben de onlardan biriyim" dedi.

"İKİ İŞİ BİRDEN BECEREMİYORUZ"

Hülya Avşar, Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök'e açıklamalar yaptı. Avşar kızı, "Ben bütün bir konuşma yaptım. Kimseye çalışmayın falan demedim. Tam aksine çalışın diyorum. Kendim hâlâ çalışan bir insanım. Zehra'yı da çalışacak bir kadın olarak yetiştiriyorum.Kadının evde yapması gereken şeyler var. Çocuğuna bakacak, evde yemeği yapacak. Bunu iki işi birden beceremiyoruz. Bak bunu ben de beceremedim. Ayrılıklarım bu yüzden oldu. Boşanmaların çoğu bu yüzden oluyor." dedi.

LAFLARININ SONUNA KADAR ARKASINDA DURDU

Lafının arkasında olduğunu da özellikle belirten Avşar kızı, "Konuşmamın tamamında söylediklerime sadığım ve arkasında duruyorum." dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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