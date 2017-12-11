Süper Lig'de haftanın önemli maçında Kayserispor ile Beşiktaş 1-1 berabere kaldı.

Maç orta saha mücadelesi şeklinde başladı. Ancak Beşiktaş, önde baskıya iki önemli fırsat buldu. İlkinde Cenk Lung'u geçemezken, Oğuzhan Quaresma'nın pasında bomboş durumda topu auta attı. Kayserispor ilk önemli pozisyonunda golü buldu. 31. dakikada Kucher'in soldan ortasında Tosic'in müdahale edemediği topu arka direkte bekleyen Umut Bulut ağlara gönderdi. Bu sezonki 7. golüne imza atan Umut, Fenerbahçe ve Başakşehir'in ardından Beşiktaş'a da golünü atmış oldu.

CENK TOSUN PENALTIYI GOLE ÇEVİRDİ

İlk yarının uzatma anlarında konuk takım beraberliği buldu. 45+1. dakikada ceza alanı içinde Cenk Tosun, topu uzaklaştırmaya çalışan Umut Bulut'un müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem Yaşar Kemal Uğurlu penaltı kararı verdi. 45+3. dakikada Cenk Tosun kullandığı penaltıyı gole çevirdi. Cenk böylece bu sezonki 7. golüne imza attı.

LOPES ATILDI

İkinci yarının hemen başında Lopes, Babel'e yaptığı faul sonrasında 2. sarı kartını gördü ve takımını 10 kişi bıraktı. Kalan bölümde maç tamamen siyah beyazlıların kontrolünde geçti Ancak Kayserispor da iyi kapanarak rakibine önemli bir fırsat vermedi.

Maç da bu skorla 1-1 sona erdi. Böylece Beşiktaş ve Kayserispor haftayı 27 puanla tamamladı.

Kaynak: haberinburada