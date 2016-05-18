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avrupa'ya zika virüsü uyarısı

AVRUPA'YA ZİKA VİRÜSÜ UYARISI

Dünya Sağlık Örgütü, sivrisinek sokmasıyla bulaşan ve kusurlu doğumlara neden olabilen zika virüsünün Avrupa'ya yayılabileceği uyarısında bulundu.

Tarih : 18 Mayıs 2016, 15:13
Puan Ver : Avrupa'ya Zika Virüsü Uyarısı(8/10)5


Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Brezilya'da salgın galine gelen ve sivrisinek sokmasıyla bulaşarak mikrosefali denilen kusurlu doğuma neden olduğu ifade edilen zika virüsünün havaların ısınmasıyla Avrupa'ya yayılabileceğini duyurdu. DSÖ tarafından yapılan açıklamada, zika virüsünün öncelikli olarak bölge için tehdit oluşturduğu aktarılarak, virüsün yayılmasına neden olan Aedes sivrisineğin yaşadığı Atlas Okyanusu'nda Portekiz açıklarında bulunan Madeira Adaları ve Karadeniz'in kuzeydoğu kıyılarında ise riskin yüksek olduğu ifade edildi. Hiçbir önlem alınmaması halinde virüsün bulaşma riski 18 ülkede orta seviyede olduğu, 36 ülkede ise düşük bir seviyede olduğu kaydedildi.



DSÖ Avrupa Ofisi Direktörü Zsuzsanna Jakab, “Zika virüsü salgınının Avrupa'ya yayılma riski var. Ancak bu risk ülkeden ülkeye değişiyor. Yüksek risk altında bulunan ülkeleri, ulusal kapasitelerini arttırmaları ve Zika salgınından koruyacak faaliyetlere öncelik vermeleri çağrısında bulunuyoruz” ifadelerini kullandı.



2015 yılının Mayıs aylarında Brezilya'da ortaya çıkan virüs şu ana kadar 44 ülkede görüldü.








Etiketler: Avrupa  Ya  Zika  Virüsü  Uyarısı    haber

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