O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

Avrupa'ya Yeni Bir Ford

AVRUPA'YA YENİ BİR FORD

Ford'un model ailesi genişlemeye devam ediyor.

Tarih : 21 Haziran 2016, 13:49
Puan Ver : Avrupa'ya Yeni Bir Ford(10/10)8


Avrupa'ya Yeni Bir Ford

Ford'un model ailesi genişlemeye devam ediyor.

Ford'un model ailesi genişlemeye devam ediyor. Fiat 500 temelleri üzerine geliştirilmiş KA'nın ardından markanın Avrupa için yeni sürprizi KA+ oldu. Dünya pazarlarına yabancı olmayan otomobil A.B.D. merkezli üreticinin yeni giriş modeli olacak.

Geçtiğimiz yıl sergilenen konseptine benzeyen otomobil, temellerini paylaştığı Fiesta'dan biraz daha kısa olsa da 29 mm daha yüksek. Ön bölümde diğer Ford modellerinin yüzü görülebilirken arka kısımda yuvarlak ve sade hatlar gözlerden kaçmıyor.



2.EL ARAÇ PİYASASININ EN ÇOK SATAN MODELLERİ



İç mekanda bazı yeni kumanda birimleri bulunsa da Ford kullanıcılarına yabancı gelebilecek dizilimler kullanılmamış. Direksiyon simidi Fiesta ile paylaşılırken donanıma cruise control, 15 inç çaplı jantlar, ön koltuk ısıtmaları, dijital kumandalı klima ve deri direksiyon simidi eklenmiş.



Figo'dan devşirilen otomobilin direksiyon ve süspansiyon sisteminde ciddi değişiklikler yapan Ford, otomobilin bagaj hacmini 270 litre olarak açıklıyor. İç mekanda 21 adet göz ve cep sunulurken bagaj hacmi de arka koltuk sırtlıkları yatırılarak genişletilebiliyor.

Tek motor seçeneğiyle satışa çıkacak KA+, 5 ileri vitesli manuel şanzımanla donatılacak. 1.2 litre hacimli motorun 70 ve 85 beygir güç üretebilen seçeneklerini sunacak olan Ford, Almanya'da fiyatları 10.000 Euro'nun hemen altından başlatacak.








Etiketler: Avrupa  Ya  Yeni  Bir  Ford    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER