

Avrupa'ya Yeni Bir Ford



Ford'un model ailesi genişlemeye devam ediyor.



Ford'un model ailesi genişlemeye devam ediyor. Fiat 500 temelleri üzerine geliştirilmiş KA'nın ardından markanın Avrupa için yeni sürprizi KA+ oldu. Dünya pazarlarına yabancı olmayan otomobil A.B.D. merkezli üreticinin yeni giriş modeli olacak.



Geçtiğimiz yıl sergilenen konseptine benzeyen otomobil, temellerini paylaştığı Fiesta'dan biraz daha kısa olsa da 29 mm daha yüksek. Ön bölümde diğer Ford modellerinin yüzü görülebilirken arka kısımda yuvarlak ve sade hatlar gözlerden kaçmıyor.







2.EL ARAÇ PİYASASININ EN ÇOK SATAN MODELLERİ







İç mekanda bazı yeni kumanda birimleri bulunsa da Ford kullanıcılarına yabancı gelebilecek dizilimler kullanılmamış. Direksiyon simidi Fiesta ile paylaşılırken donanıma cruise control, 15 inç çaplı jantlar, ön koltuk ısıtmaları, dijital kumandalı klima ve deri direksiyon simidi eklenmiş.







Figo'dan devşirilen otomobilin direksiyon ve süspansiyon sisteminde ciddi değişiklikler yapan Ford, otomobilin bagaj hacmini 270 litre olarak açıklıyor. İç mekanda 21 adet göz ve cep sunulurken bagaj hacmi de arka koltuk sırtlıkları yatırılarak genişletilebiliyor.



Tek motor seçeneğiyle satışa çıkacak KA+, 5 ileri vitesli manuel şanzımanla donatılacak. 1.2 litre hacimli motorun 70 ve 85 beygir güç üretebilen seçeneklerini sunacak olan Ford, Almanya'da fiyatları 10.000 Euro'nun hemen altından başlatacak.