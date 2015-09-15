AVRUPA'YA ULAŞMAK İSTEYEN MÜLTECİLER İSTANBUL OTOGARI'NDA BEKLİYOR
Trakya tarafına giden otobüs firmaları mültecilere bilet satmayınca İstanbul Otogarı'nda büyük bir yoğunluk oluştu. Yüzlerce mülteci, kendilerine bilet satılmamasına tepki gösterdi. Hurriyet.com.tr'nin haberi üzerine Otogar'daki mülteci akını gündem oldu. TOFED Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Tekeli
Büyük bir bölümü Avrupa'ya gitmek isteyen mültecilerin İstanbul'daki duraklarından biri de İstanbul Otogarı... Ancak, bir kaç günden beri bilet alamayan mülteciler Otogar'da beklemeye başladı. Otogar meydanında bekleyen mültecilerin yerlerde yattıkları görüldü.
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