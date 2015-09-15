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Avrupa'ya ulaşmak isteyen mülteciler İstanbul Otogarı'nda bekliyor

AVRUPA'YA ULAŞMAK İSTEYEN MÜLTECİLER İSTANBUL OTOGARI'NDA BEKLİYOR

Trakya tarafına giden otobüs firmaları mültecilere bilet satmayınca İstanbul Otogarı'nda büyük bir yoğunluk oluştu. Yüzlerce mülteci, kendilerine bilet satılmamasına tepki gösterdi. Hurriyet.com.tr'nin haberi üzerine Otogar'daki mülteci akını gündem oldu. TOFED Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Tekeli

Tarih : 15 Eylül 2015, 17:58
Puan Ver : Avrupa'ya Ulaşmak İsteyen Mülteciler İstanbul Otogarı'nda Bekliyor(8/10)5


Büyük bir bölümü Avrupa'ya gitmek isteyen mültecilerin İstanbul'daki duraklarından biri de İstanbul Otogarı... Ancak, bir kaç günden beri bilet alamayan mülteciler Otogar'da beklemeye başladı. Otogar meydanında bekleyen mültecilerin yerlerde yattıkları görüldü.








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