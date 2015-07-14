

Almanya'da yayımlanan Der Spiegel dergisi, Avrupa Birliği'nin yürütme organı Avrupa Komisyonu'nun Birlik dışından bölgeye seyahat eden kişilerin yarattığı terör tehlikesi nedeniyle yeni kontrol kuralları koymaya hazırlandığını duyurdu.







Avrupa Komisyonu, serbest dolaşım bölgesi olan Schengen ülkelerine giriş yapacak kişilerin dış görünüşüne bakarak yapılacak ‘25 maddelik şüpheli tespiti' paketi hazırladı.







Yara izine dikkat







Der Spiegel'ın ele geçirdiği taslakta yer alan maddelere göre, yeni sakal tıraşı olmuş ve tıraş edilen bölgesi soluk olan kişiler, uzun süre boyunca sakal bıraktıkları düşünülerek terör şüphelisi olarak incelemeye tabi tutulabilecek. Vücudunda yara ve yanık bulunan kişiler de Suriye ve Irak'taki terör eylemlerine katılmış olma ihtimali nedeniyle şüpheli kategorisine dahil edilecek. Schengen ülkelerine seyahat ederken askeri kamuflaj ya da ‘outdoor spor' kıyafeti giyen kişiler de şüpheli olarak incelenecekler listesinde gösteriliyor.







‘Şüpheli dövme'







Havaalanı kontrolü sırasında endişeli davranışlarda bulunanlar ve vücudunda ‘şüphe uyandırıcı' dövme bulunan kişiler Komisyon'un sınır kontrolünü güçlendirmek için hazırladığı liste içerisinde bulunuyor. Der Spiegel, kontrol listesinin Avrupa Komisyonu içerisinde tartışmalara neden olduğunu yazdı.