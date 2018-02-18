Başbakan Binali Yıldırım, Ankara'da düzenlenen AK Parti İl Kongresinde yaptığı konuşmada, "Avrupa'daydım, bana Osmanlı tokadını sordular. Gidin Afrin'e Osmanlı tokadının nasıl atıldığını orada görürsünüz dedim" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti'nin Ankara İl Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulundu.

"AFRİN'DEKİ MEHMETÇİKLERİ SELAMLIYORUM"

Başbakan'ın konuşmasında, "Ankara geleceğimizin de şehridir. Mustafa Kemal Paşa'nın şehri, başkent Ankara'dan öncelikle Afrin'de destan yazan Mehmetleri selamlıyorum. Sözlerimin başında, sayın Cumhurbaşkanım, dün Hakk'ın rahmetine kavuşan İzmir Güzelbahçe İlçe Başkanımız Vasfi Çakıroğlu'na Allah'tan rahmet diliyorum. Bugün, Cumhuriyetimizin ve demokrasimizin kalbi Ankara'dayız. 53. il kongremizi gerçekleştiriyoruz" dedi.

"YOLLARI BÖLDÜK, HAYATLARI BİRLEŞTİRDİK"

Yıldırım, "Bu salonu hınca hınç doldura, sevdası ile gücümüze güç katan bütün yol arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. Emek ve gayret bizimdir, başarı millete aittir. Bizler bu aziz milletin hizmetkarıyız. AK Parti siyaseti toplumsal kardeşliğin, barışın teminatıdır. 16 yıl boyunca demokrasi, adalet zeminini daha da sağlamlaştırdık. Vesayet odaklarını tek tek ortadan kaldırdık. 81 ilimize hizmet götürdük. 81 milyon vatandaşımızın gönlüne taht kurduk. Yolları böldük, hayatları birleştirdik, milleti birleştirdik, ülkeyi birleştirdik. Yolları böleriz de ülkeyi böldürtmeyiz. Darbe girişimlerini gördük ama yılmadık, korkmadı. Sevdamızı, mevzimizi asla terk etmedik" ifadelerini kullandı.

"AFRİN'DE OSMANLI TOKATINI GÖRÜRSÜNÜZ"

Yıldırım Osmanlı tokatı ile ilgili yaptığı açıklamada, "Harekat planlandığı şekilde tüm hızıyla devam ediyor. Avrupa'daydım, bana Osmanlı tokadını sordular. 'Cumhurbaşkanınız Osmanlı tokadı atacak, kime atıyor' diyor sordular. Dedim ki, işte gidin Afrin'e Osmanlı tokadının nasıl atıldığını orada görürsünüz" dedi.

"KİRLİ OYUNLARI TEK TEK BOZACAĞIZ"

Terörle mücadelenin sonuna kadar devam edeceğini söyleyen Yıldırım, "Sivilleri kalkan olarak kullanan teröristlerin, Mehmetçiğin hassasiyetini kullanmaya çalıştığını bugün bütün dünya biliyor. Hiç kimse iyi niyetimizi kullanmaya kalkmasın. Bu kirli oyunları tek tek bozacağız. Mücadelemiz bu bölgede, yurt içinde ve yurt dışında terör belası son buluncaya kadar devam edecek. Teröre destek veren kanlı ellerin hepsini teker teker kıracağız. Bu ülkeyi karalamaya çalışanlar asla amaçlarına ulaşamayacaklar. Bu kutlu yürüyüşte millete hizmet yolunda aynı kararlılıkla devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.

Kaynak: haberinburada