Trt Devri Kapandı, İşte Şampiyonlar Liginin Yeni Kanalı
'afrin Merkeze Girildi' Fotoğrafını Paylaşan Muhabir, Esad Yanlısıymış
Çikolata Sevenlere Kötü Haber! 40 Yıl İçinde Tükenebilir
Düğün Fotoğrafçısı Gelini Bırakıp Nedimelerin Uygunsuz Anlarını Çekti
Gelin-Kaynanalı Uyuşturucu Çetesi Çökertildi
Apple'ın Güvenlik Açığını Bulan Türk Öğrenci, Teşekkür Listesine Girdi
Avrupa'ya E-Ticaret Yapanlar Dikkat! Büyük Cezalar Ödeyebilirsiniz
2. El Araç Piyasasında Yeni Dönem! Belgesi Olmayan Satış Yapamayacak
Müjde Geldi, Yıldız Futbolcu Antrenmana Çıktı
Şimdi Ypg Düşünsün! Özel Harekat Polisleri Tekbirlerle Afrin'e Gitti
Kuzey Irak Şehidinin Babasını, 2015'te Şehit Düşen Dağlıca Şehidinin Babası Teselli Etti
Yarım Saatlik Yol İçin Turiste İstanbul'u Dolaştırdı, 10 Yıla Kadar Hapsi İsteniyor
Dün Akşam Afrin'de Neler Yaşandığını Tüm Ayrıntılarıyla Anlattı
Ünlü Ekonomistten Bitcoin Uyarısı: Tarihin En Zeki Tezgahı
Türkiye'de Ocak Ayında 97 Binden Fazla Konut Satıldı
Yeni Dönem Başlıyor! Cezayı Ödemeyen Çıkış Yapamayacak
Rusya'nın Afrin Çağrısına Türkiye'den İlk Yanıt
Yıldırım Fırtınası Sonu Oldu! Şarjdaki Cep Telefonu Kulağında Eridi
Pyd Esad'la Terörist Koridoru İçin Stratejik Tel Rıfat'ı Görüşüyor
Kuzey Irak Şehidinin Ateşi Antalya'yı Yaktı

Avrupa'ya e-ticaret yapanlar dikkat! Büyük cezalar ödeyebilirsiniz

AVRUPA'YA E-TİCARET YAPANLAR DİKKAT! BÜYÜK CEZALAR ÖDEYEBİLİRSİNİZ

AB vatandaşlarının gizlilik haklarını korumak için düzenlenen Genel Veri Koruma Yönetmeliği, 25 Mayıs'ta yürürlülüğe girecek. Avrupa'ya e-ihracat yapan siteler, veri ihlali ile karışırsa ceza ödeyecek.

Tarih : 21 Şubat 2018, 14:50
Puan Ver : Avrupa'ya E-Ticaret Yapanlar Dikkat! Büyük Cezalar Ödeyebilirsiniz(7/10)3

AB vatandaşlarının gizlilik haklarını korumak amacıyla son 20 yılda yapılan en büyük reformlardan biri olarak adlandırılan Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR-General Data Protection Regulation) 25 Mayıs 2018'de yürürlüğe giriyor. Ticimax E-ticaret Sistemleri Kurucusu Cenk Çiğdemli, "Türkiye'den AB ülkelerine e-ihracat yapan e-ticaret siteleri GDPR ihlalleri sebebiyle 20 milyon euroya kadar cezalarla karşılaşabilir. Şimdiden altyapı hazırlıklarına başlamak şart" dedi.

NELER GDPR KAPSAMINA GİRİYOR?

Bundan sonra AB vatandaşının onayı olmadıkça kurumların ve şirketlerin veri toplama izni olmayacağını aktaran Çiğdemli, "İnternet siteleri ve diğer hizmetlerin veri toplaması sadece açık ve net onay süreci ile mümkün olacak. Şirketler sadece sundukları hizmetlerle gerçekten ilgisi bulunan verileri alabilecek. Unutulma hakkı olarak ifade edilen, kişisel verilerin internetten silinmesi, yasal düzenlemeyle ilk kez sabitlenmiş olacak. Verileri işleyenler talep edilmesi durumunda hangi verileri depoladıklarını ve bunlarla ne yaptıklarını açıklamak durumunda kalacak. Şirket verilerinin hack'lenmesi halinde şirket müşterilere açıklama yapmak zorunda olacak ve cezai yaptırımlarla karşılaşacak. İsim, fotoğraf, e-posta, banka detayları, sosyal medya hesapları, tıbbi bilgiler, sosyal güvenlik bilgileri, pasaport bilgileri, bilgisayarın IP adresi gibi kişiyi doğrudan ya da dolaylı yollarla tanımlamaya yardımcı olacak veriler, GDPR kapsamına giriyor" dedi.

ESKİ SİSTEMLER UYUM İÇİN SIKINTI OLUŞTURUYOR

Eski sistemlerin, verilerinin konumunu saptamak isteyen CIO'lar için zorluk oluşturacağına da değinen Çiğdemli, "Eski sistemler GDPR ile uyumluluk için gerekli değişiklikleri yapmayı da zorlaştıracak. Sitesini kurumsal bir altyapı firmasına teslim etmemiş olan firmalar kötü sürprizlerle karşılaşabilir. Bir altyapı firmasının düzenli olarak sızma testleri yaptırıyor ve şirketlerin verilerini şifreleyerek güvenli sunucularda saklıyor olması gerek. Sitenizi kurumsal bir firmaya değil de herhangi bir kişiye veya kurumsal olmayan bir yere yaptırırsanız, bir veri ihlali durumunda GDPR kapsamında 20 milyon euroya kadar ciddi cezalarla karşılaşılabilir. Bu anlamda e-ticaret yapan firmaların hangi altyapı firmasıyla çalıştığına çok dikkat etmesi gerekir" ifadelerini kullandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Avrupa  Ya  E-Ticaret  Yapanlar  Dikkat  Büyük  Cezalar  Ödeyebilirsiniz    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER