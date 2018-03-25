AVRUPA'NIN ORTASINDA TÜRK KONSOLOSLUĞUNA ÇİRKİN SALDIRI!
Belçika'nın başkenti Brüksel'de terör örgütü PKK yandaşları Türk Konsolosluğuna boyalarla saldırdı.
Belçika'nın başkenti Brüksel'deki Türk konsolosluğuna PKK yandaşları tarafından saldırı gerçekleştirildi. Terör örgütü yandaşları tarafından boyanan konsolosluk camlarının temizliği devam ediyor.
SABAH SAATLERİNDE SALDIRDILAR
Belçika'nın Brüksel şehrindeki Türk konsolosluğuna sabah saatlerinde terör örgütü PKK yandaşları tarafından bir saldırı gerçekleştirildi.
TEMİZLİK İŞLEMİ BAŞLATILDI
Gerçekleştirilen saldırı hakkında soruşturma başlatılırken, örgüt yandaşları tarafından boyanan konsolosluk camlarının temizlenmesi için işlem başlatıldı.
Kaynak: haberinburada
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