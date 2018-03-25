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Avrupa'nın ortasında Türk Konsolosluğuna çirkin saldırı!

AVRUPA'NIN ORTASINDA TÜRK KONSOLOSLUĞUNA ÇİRKİN SALDIRI!

Belçika'nın başkenti Brüksel'de terör örgütü PKK yandaşları Türk Konsolosluğuna boyalarla saldırdı.

Tarih : 25 Mart 2018, 22:30
Puan Ver : Avrupa'nın Ortasında Türk Konsolosluğuna Çirkin Saldırı!(7/10)3

Belçika'nın başkenti Brüksel'deki Türk konsolosluğuna PKK yandaşları tarafından saldırı gerçekleştirildi. Terör örgütü yandaşları tarafından boyanan konsolosluk camlarının temizliği devam ediyor.

SABAH SAATLERİNDE SALDIRDILAR

Belçika'nın Brüksel şehrindeki Türk konsolosluğuna sabah saatlerinde terör örgütü PKK yandaşları tarafından bir saldırı gerçekleştirildi.

TEMİZLİK İŞLEMİ BAŞLATILDI

Gerçekleştirilen saldırı hakkında soruşturma başlatılırken, örgüt yandaşları tarafından boyanan konsolosluk camlarının temizlenmesi için işlem başlatıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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