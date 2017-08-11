Romanya'da binlerce kadın, dünyanın diğer ucundaki müşterileri için kamera karşısında soyunarak ya da onlarla sohbet ederek para kazanıyor.

Küresel +18 videosu piyasasının en hızlı büyüyen sektörü kameralı ilişki olarak dikkat çekiyor. Romanya'da binlerce kadın stüdyolardan veya evlerinden "kamera kızı" olarak çalışıyor. 7/24 yapılan işte müşterilerin büyük çoğunluğu da Kuzey Amerika veya Batı Avrupa'dan bağlanıyor.

Bükreş'in merkezinde, yüksek bir apartmanın önündeki kaldırımda bir grup kadın toplanmış sigara içiyor, konuşup, gülüşüyorlar.

40 ODA VAR

Parlak sabah güneşinde, ağır makyajları, yüksek topuklu ayakkabıları ve pırıltılı, açık giysilerinin, etraftan geçenlerin kıyafetlerine kıyasla tezat oluşturması dışında, pek öyle göze çarpan bir sahne değil.

Studio 20 binanın birinci ve ikinci katında. Çeşitli kadın resimlerinin asılı olduğu beyaza boyalı koridorlara dağılmış 40 oda var. Odanın kapısının kapalı olması meşgul olduğu geliyor. İçeride bir kadın, internet üzerinden canlı yayın yapan kamerayla uluslararası müşterilerine bağlanıyor. Kadın odada yalnız olduğu sürece yapılan tamamen yasal. Bu sanal ilişki ve cinsellik dünyasında kameranın önündeki kadınlar "model" onları izleyen erkekler ise "üyeler"

"İÇ ÇAMAŞIRI VE DERİ GİYİYORUM GENELDE"

Lana, 8 numaralı odada çalışıyor. Odada üzerinde minderler bulunan yuvarlak bir yatak ve bazı kıyafetlerinin bulunduğu bir gardropp var.

"Kıyafetler, iç çamaşırı veya deri giyiyorum genelde" diyor.

"ÖZEL MÜŞTERİ GELENE KADAR PARA KAZANAMIYOR"

Odanın köşesinde büyük bir bilgisayar ekranı, pahalı bir kamera ve profesyonel fotoğrafçı ışıkları duruyor. Onlarca çift göz çeşitli siteler aracılığıyla bağlanan Lana'yı internet üzerinden canlı iziliyor. Ancak Lana, bir müşteri "Özel gösteri", yani bire bir kamera seansı isteyene kadar para kazanamıyor.

ASGARİ ÜCRETİN 10 KATINI KAZANIYOR

Günde 8 saat çalışarak ayda 4 bin euro kazanıyor. Bu miktar, Romanya'daki asgari ücretin yaklaşık 10 on katı. Lana'nın işvereni Studio 20 de onun sayesinde ayda 4 bin euro kazanıyor.

BU İŞE KRİZDEN SONRA BAŞLAMIŞ

Lana, 2008'deki ekonomik kriz Romanya ekonomisini durgunluğa sokana dek emlak sektöründe çalışan bir üniversite mezunu. İşe krizden sonra başlamış. Kameranın önündeki ilk gününü hala unutamıyor.

"Odada yalnızdım ve etrafımda yüzlerce kişi varmış gibi hissettim. Bana ne söylediklerini, ne istediklerini takip edemedim. Şoke ediciydi. Daha sonra para harcamaya niyetli müşterileri ve bedava vakit geçirmek isteyenleri ayırt etmeyi öğrendim"

Peki bire bir webcam seansında ne oluyor?

"Çoğunlukla sohbet. Bazen rol yapıyorum ve çok küçük bir kısmı da çıplaklık ve mastürbasyon" diyor.

"10 DAKİKA BOYUNCA SEVİMLİ OLMALISINIZ"

Lana bazı müşteriler yapmak istemediği şeyler talep etse de, iplerin onda olduğunu söylüyor.

Önemli olan, dakika başına para ödeyen müşterileri mümkün olduğu kadar uzun süre tutmak.

Studio 20'nin Halkla İlişkiler Müdürü Andra Chirnogeanu "10 dakika boyunca seksi ve sevimli olmalısınız. Ancak sonra konuşacak başka şeyleriniz de olmalı. Aksi takdirde, müşteri kalmaz" diye konuşuyor.

Studio 20 bunun için eğitimciler, bir psikolog ve bir İngilizce öğretmeni çalıştırıyor. Müşterilerin çoğu Kuzey Amerikalı ve Avrupalı. Dolayısıyla, modellerin müşterilerle iletişim kurması için İngilizce hayati önemde.

Ancak İngilizce öğretmeni, Andrea'nın görevleri dil öğretmenin çok ötesinde.

"Onlara fetişleri öğretiyorum, fetiş nedir, neden bir insanın fetişi vardır...Freud'u ve psikolojiyi çalışıyoruz ve bir jest ve mimikler kitabını. Çünkü kadınlar, duyarlı, akıllı ve güzel olmalı" diyor.

Modellerin müşterilerin memleketleri hakında konuşabilmeleri için cografya da önemli.

Kaynak: haberinburada