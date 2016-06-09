Otomobil teknolojilerinin inanılmaz bir şekilde yükselişi, sürücüye olan ihtiyacı asgari seviyeye indiriyor. Lakin bu araçlar için özel sigortalar gerekiyor. Avrupa'da bir ilk gerçekleşti ve bir sigorta firması, ilk adımı attı.



Otomobil teknolojilerinin inanılmaz bir şekilde yükselişi, sürücüye olan ihtiyacı asgari seviyeye indiriyor. Lakin bu araçlar için özel sigortalar gerekiyor. Avrupa'da bir ilk gerçekleşti ve bir sigorta firması, ilk adımı attı.



Sigorta şirketlerinin kar mekanizması en az risk-optimum prim üzerine inşa edilir. Bununla birlikte, teknolojinin çıldırdığı bu günlerde tuhaf gelişmeler yaşanabiliyor.



Daha önce hiçbir sigorta şirketi (en azından Avrupa'da), sürücüsüz otomobilleri sigortalamayı kabul etmemişti. Adrian Flux isimli sigorta şirketi ise, yarının teknolojisine duyduğu güveni ortaya çıkardı. İngiliz Adrian Flux yalnızca Avrupa'nın değil, Dünya'nın da gelişmelere, en çok güvenen şirketi olmuş durumda.



Sigorta poliçesine göre Adrian Flux, sürücüsüz araçlara güvence sağlarken, kullanıcılardan da doğal olarak bazı taleplerde bulunacak. Bu talepler arasında, araç kullanıcıların tüm güncellemeleri zamanında gerçekleştirmesi ve sürücüsüz otomobilin yasak olduğu bölgelerde, araçlarını kullanmaması yer alıyor.



Eğer araçlar, hacker kurbanı olur veya otomatik pilotta sürücü müdahalesi gerçekleşmezse Adrian Flux, tüm zararları karşılayacak.



Adrian Flux, bir diğer sigorta maddesini de göz önüne seriyor. Lakin bu seçenek sadece belirli sürücüsüz araçları kapsıyor. Örnek vermemiz gerekirse Tesla Model 3, otomatik sürüşte, kullanıcısına zarar verecek bir hata yaparsa, İngiliz sigorta şirketi, kazazedenin tüm hastane veya ölüm tazminatlarını(umarız bu hiç gerçekleşmez) tazminatlarını karşılayacak.



İngiliz şirketlerinin hamlesinin üzerine Amerika Federal Hükümeti de harekete geçti ve Google sürücüsüz araçlara yönelik sigortalara teşvikte bulunacağını duyurdu.



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