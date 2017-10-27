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Avrupa'nın İlk Su Altı Restoranı Açılıyor

AVRUPA'NIN İLK SU ALTI RESTORANI AÇILIYOR

Norveç'in Baly şehrinde açılacak olan ve batık bir gemiyi andıran yapı, Avrupa'nın su altına konuşlandırılmış ilk restoranı olacak.

Tarih : 27 Ekim 2017, 13:00
Puan Ver : Avrupa'nın İlk Su Altı Restoranı Açılıyor(9/10)5

Avrupa'nın ilk su altı restoranı Norveç'te açılıyor. Daha önce Dubai, Maldivler ve Florida'da hayata geçirilen bu ilginç proje bu sefer Avrupa'ya da taşındı. Norveç'in güney kıyılarındaki bir köy, bu trende katılmak için su altına kurulacak olan restorana ev sahipliği yapacak.

ŞUBATTA AÇILIYOR

Baly yakınlarındaki kurulacak olan restoranın Şubat 2018'de açılması bekleniyor. CNN'in bildirdiğine göre, restoran hem bir periskoba hem de batık bir gemiye benzeyecek.

Projenin mimarı verdiği röportajda, "Bu heyecan verici bir deneyim olmalı ancak insanlar kendilerini güvende de hissetmeli." diyor.

100 KİŞİLİK OLACAK

Yerel mutfak üzerine ürünler sunacak olan restoran 100 kişiye kadar misafir ağırlama kapasitesine sahip olacak. Büyük, panoramik cam duvarları sayesinde deniz ve deniz canlılarını seyretmek mümkün olacak. Restoranın ismi Under olarak belirlenmiş, İngilizce'de "alt, aşağı, altında" gibi anlamlara gelen kelime Norveççe'de ise "merak" anlamına geliyor.

DOĞAYA SAYGILI BİR YAPI

Noveç'in beşinci büyük kentinden Kristiansand'dan yaklaşık üç saat uzaklıktaki Baly'nin buz gibi sularına konuşlanacak olan restoran aynı zamanda ekolojik amaçlara da hizmet edecek. Su altındaki balıkları ve diğer deniz hayvanlarını incelemek isteyen araştırma ekipleri de restorana kabul edilecek. Binanın su altı yaşam saygılı olabilmek adına hassas bir şekilde ve özenle tasarlandığı belirtildi. Binanın yüzeyinin ise suni midye resifi olarak görev yapması bekleniyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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