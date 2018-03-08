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AVRUPA'NIN GÖBEĞİNDE BIÇAKLI SALDIRI: 3 YARALI


Avrupa'nın göbeğinde bıçaklı saldırı: 3 yaralı
Tarih : 08 Mart 2018, 00:10
Puan Ver : Avrupa'nın Göbeğinde Bıçaklı Saldırı: 3 Yaralı(10/10)6

Avusturya'nın başkenti Viyana'da bir saldırgan, en az 3 kişiyi bıçakladı. Polis alarm verdi ve kaçan bıçaklı saldırganın peşine düştü. Olayın Yahudilerin yaşadığı bir semtte meydana geldiği belirtiliyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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