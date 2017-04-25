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avrupa'nın en zenginleri bir günde 27 milyar dolar kazandı

AVRUPA'NIN EN ZENGİNLERİ BİR GÜNDE 27 MİLYAR DOLAR KAZANDI

Fransız seçimleri sonrası piyasada oluşan olumlu havaya en çok sevinen kişi dünyanın en zengin 2. adamlığına yükselen Amancio Ortega oldu.

Tarih : 25 Nisan 2017, 15:49
Puan Ver : Avrupa'nın En Zenginleri Bir Günde 27 Milyar Dolar Kazandı(6/10)8


Bir zamanlar dünyanın en zengin adamı olan Zara'nın kurucusu Amancio Ortega Fransa seçim sonuçlarına çok sevindi! Aşırı sağcı Marinne Le Pen'e karşı aldığı yüksek oyla cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Yürüyüş Hareketi Lideri Emmanuel Macron'un ikinci tura kalması piyasalarda olumlu karşılandı.



Avrupa'da 1 milyar doların üzerinde parası olanlar servetlerine 27 milyar dolar daha kattı. Seçim sonuçları dolayısıyla varlıklarının değeri 2.7 milyar dolar daha artan Amancio Ortega dünyanın en zengin 2. adamı oldu.



 



kaynak:milliyet








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