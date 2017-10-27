İstatistiklere göre Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Türkiye Ligi arsında, maç başına en çok faul yapılan lig Türkiye Süper Ligi oldu.

Süper Lig sert yapısıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Yapılan bir araştırmaya göre, Avrupa'nın beş büyük ligi ve Süper Lig arasında maç başına en çok faul yapılan lig, Süper Lig oldu.

MAÇ BAŞINA EN ÇOK KIRMIZI KART SÜPER LİGDE GÖSTERİLDİ

Süper Lig, ayrıca La Liga ile birlikte maç başına en fazla kart gösterilen iki ligden biri. Maç başına kırmızı kart gösterilme oranlarında da Süper Lig büyük ligler arasında başı çekiyor.

Süper Lig'in ardından en fazla faul yapılan lig olan Bundesliga le aynı sayıda maç oynanmasına rağmen, ligimizde şu ana kadar Alman liginden 181 faul daha fazla yapıldı.

Kaynak: haberinburada