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avrupa'nın 5 büyük liginde görünüm

AVRUPA'NIN 5 BÜYÜK LİGİNDE GÖRÜNÜM

Avrupa'nın 5 büyük futbol liginde heyecan, İngiltere (Premier Lig), İspanya (La Liga), Almanya (Bundesliga), İtalya (Serie A) ve Fransa'daki (Ligue 1) karşılaşmalarla devam etti.

Tarih : 13 Mart 2017, 12:51
Puan Ver : Avrupa'nın 5 Büyük Liginde Görünüm(7/10)8


Avrupa'nın 5 büyük futbol liginde heyecan, İngiltere (Premier Lig), İspanya (La Liga), Almanya (Bundesliga), İtalya (Serie A) ve Fransa'daki (Ligue 1) karşılaşmalarla devam etti.



İngiltere'de Chelsea, Almanya'da Bayern Münih, İtalya'da Juventus, Fransa'da da Monaco, zirvedeki yerlerini korudu. İspanya'da ise Real Madrid, liderliği Barcelona'dan geri aldı.



LA LIGA



Geçen hafta liderliği devralan Barcelona deplasmanda kaybedip, Real Madrid sahasında kazanınca zirve tekrar bir maç eksiği olan eflatun-beyazlılara geçti.



Emre Çolak'ın forma giydiği Deportivo La Coruna ağırladığı Arda Turanlı Barcelona'yı 2-1 yendi.



Real Madrid konuk ettiği Real Betis'i 1-0 geriye düşmesine rağmen 2-1 yenmeyi başardı.



Sezonun dikkati çeken ekibi Sevilla ise ağırladığı Leganes ile 1-1 berabere kaldı.



La Liga'da 62 puanla zirveye yerleşen Real Madrid'i, 60 puanla Barcelona ve 57 puanla Sevilla takip ediyor.



PREMIER LIG



İngiltere Federasyon Kupası (FA Cup) çeyrek final maçlarının oynandığı bu haftada, İngiltere Premier Lig'in 28. haftasında sadece 4 maç oynandı.



Chelsea, Tottenham, Manchester City, Arsenal ve Manchester United'ın ligde maç yapmadığı haftada Liverpool konuk ettiği Burnley'i 2-1 yenerek puanını 55'e çıkardı.



Ligde 7. sırada yer alan Everton ise ağırladığı West Bromwich Albion'ı 3-0'lık skorla geçti.



Chelsea'nin 66 puanla lider olduğu Premier Lig'de Tottenham ve Manchester City 56, Liverpool 55, Arsenal 50 ve Manchester United 49 puanla sıralanıyor.



BUNDESLIGA



Bundesliga'nın 24. haftasında konuk ettiği Eintrach Frankfurt'u 3-0 yenen Bayern Münih, liderliğini sürdürdü.



Bayern'in en yakın takipçisi Leipzig ağırladığı Wolfsburg'a 1-0 yenildi. Wolfsburg'un tek golünü bir dönem Beşiktaş forması da giyen Mario Gomez kaydetti.



Borussia Dortmund ise deplasmanda Hertha Berlin'e 2-1 mağlup oldu.



Ligde 59 puan toplayan Bayern Münih, Leipzig ile arasındaki farkı 10 puana çıkardı. Bu iki takımı, 43 puanla Borussia Dortmund ve 42 puanla Hoffenheim izledi.



 



kaynak:sabah








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