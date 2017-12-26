Alternatif destinasyonlarda beklediği hizmeti alamayan Avrupalı aileler, rotayı yeniden Türkiye'ye kırdı. Başta İngiltere olmak üzere Avrupa pazarından gelen erken rezervasyonlarda yüzde 30 artış beklediklerini aktaran turizmciler, özellikle çocuklu ailelerin talebinde ciddi bir artış olduğunu söylüyor. Thomas Cook Türkiye Temsilcisi Diana Travel'ın Genel Müdürü Burak Tonbul, son iki yılda yaşanan hain darbe girişimi ve terör olayları nedeniyle çocuklu ailelerin Türkiye ilgisinin azaldığını belirterek, "Ancak 2018 için bu alanda ciddi bir rezervasyon artışı yaşanıyor. Bu durum 'Türkiye güvenli ülke' algısının yeniden oluştuğunu gösteriyor" dedi.

İNGİLTERE'DE YÜZDE 50 ARTIŞ OLUR

Avrupa'da ön rezervasyonların çok iyi gittiğini belirten Tonbul, aksi bir durum olmaması halinde İngiltere'den gelen turist sayısında yüzde 50'lik bir artış yaşanacağını kaydetti. Belçika pazarından da çok ciddi bir talep olduğunu aktaran Tonbul, "Belçika'da 2015 rakamlarının yakalanacağını düşünüyoruz" diye konuştu. Norveç, İsveç, Finlandiya ve Danimarka'yı kapsayan İskandinav pazarlarında ise yüzde 30'luk artış öngördüklerini belirten Tonbul, "Hollanda'da da hareketlilik var. 2015'i yakalayamasak da 2016'nın yüzde 10-15 üzerine çıkarız" diye konuştu. Tonbul, turist sayısındaki artışın fiyatları da zamanla yukarı çekeceğini kaydetti.

BİN ALMAN ACENTE GELİYOR

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık da, Avrupa'dan olumlu sinyallerin geldiğini belirterek, pazarın ana oyuncusunun Almanya olduğuna dikkat çekti. Buradaki hareketliliği artırmak için ciddi girişimlerinin olduğunu anlatan Ayık, "Turizm Bakanlığı, Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB), Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) ve bizim yürüttüğümüz ortak çalışmalar sonuç verdi. Mayıs 2018'de Alman seyahat acenteleri genel kurullarını Antalya Belek'te yapacak. 1.000'in üzerinde Alman seyahat acentesi ve çalışanlarını ağırlayacağız" ifadelerini kullandı.

FİYAT-PERFORMANS DENGELİ

Alman Seyahat Acenteleri Birliği Başkanı Norbert Fiebig, Türkiye'ye olan talebinde yeniden arttığını belirterek, "Türkiye'de fiyat-performans ilişkisi çok iyi" dedi. 2018'de Avrupa'dan yüzde 30 artış beklediklerini aktaran TÜRSAB Avrupa Temsilcisi Hüseyin Baraner de, "Avrupa'da ana pazar Almanya. İki ülke arasındaki siyasi gerilim nedeniyle kayıp yaşadık. Ancak son haftalarda Almaya pozitif mesajlar veriyor. Zaten Almanya'nın hükümeti kuramama, ABD Başkanı Trump'ın uyguladığı baskıcı tavır gibi sorunları var. Türkiye ile ilişkileri düzeltmek istiyorlar" dedi.

KARALOĞLU: 2018 ANTALYA'NIN REKOR YILI OLACAK

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, 2017'de bir önceki yıla oranla turist sayısında yüzde 60 artış yakaladıklarını belirterek, "Antalya 2016'yı 6 milyon 200 bin turistle kapamıştı. 2017'yi ise transfer yolculukla gelenlerle beraber 10 milyon 500 bin turistle kapatacağız" dedi. 2018'in daha da iyi geçeceğini aktaran Karaloğlu, "Erken rezervasyonlar çok iyi gidiyor. Özellikle merkez Avrupa'da, Almanya, Hollanda ve Belçika hattında ciddi bir sıçrama var. İskandinav ülkeleri de hareketli. Rus pazarı büyümeye devam edecek. Antalya olarak 2018'de özellikle turizm sektöründe tüm zamanların rekorunu kıracağız. 13-14 milyon civarında turist hedefimiz var" diye konuştu. Kaynak: Sabah

Kaynak: haberinburada