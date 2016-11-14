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avrupalı bakanlar trump'ı tartıştı

AVRUPALI BAKANLAR TRUMP'I TARTIŞTI

Avrupa Birliği dışişleri bakanları, ABD'de başkanlık seçimlerini kazanan Donald Trump döneminde, AB-ABD ilişkilerinin geleceğini ele almak üzere bir araya geldi. Toplantıya davet edildiği halde katılmayan İngiliz Dışişleri Bakanı Johnson, "Toplantı gereksiz" dedi.

Tarih : 14 Kasım 2016, 09:16
Puan Ver : Avrupalı Bakanlar Trump'ı Tartıştı(9/10)11


Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin dışişleri bakanları, ABD'de başkanlık seçimlerini kazanan Donald Trump döneminde, AB-ABD ilişkilerinin geleceğini ele almak için toplandı.



Yeni ABD yönetiminden beklentiler konusunda ortak bir tutum belirlenmesi amacıyla düzenlenen yemekli toplantıda, Fransa, Macaristan ve AB'den ayrılma kararı alan İngiltere, dışişleri bakanı düzeyinde temsil edilmedi.



"Toplantı gereksiz"



İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, katılmama kararına "toplantının gereksizliğini" gerekçe gösterdi.



Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Marc Ayrault, BM Genel Sekreterliği görevine seçilen Antonio Guterres ile görüşeceği gerekçesiyle Brüksel'e gelmedi. Trump'ın zaferini olumlu bulan tek AB üyesi olan Macaristan ise dışişleri bakanını göndermemeyi tercih etti.



 



kaynak:yenişafak








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