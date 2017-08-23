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Avrupa'dan Türkiye'ye Yatırım Girişi 2,7 Milyar Dolara Yükseldi

AVRUPA'DAN TÜRKİYE'YE YATIRIM GİRİŞİ 2,7 MİLYAR DOLARA YÜKSELDİ

AB ülkelerinin Türkiye'ye yönelik doğrudan yatırım girişi, bu yılın ocak-haziran döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 61 artarak 2,7 milyar dolara yükseldi.

Tarih : 23 Ağustos 2017, 15:10
Puan Ver : Avrupa'dan Türkiye'ye Yatırım Girişi 2,7 Milyar Dolara Yükseldi(5/10)1

Avrupa Birliği ülkelerinden Türkiye'ye yönelik uluslararası doğrudan yatırım girişi bu yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 61 artışla 1,7 milyar dolardan 2,7 milyar dolara çıktı. Söz konusu tutar, Türkiye'ye aynı dönemde gelen toplam 4,1 milyar dolarlık yatırımın yüzde 66'sını oluşturdu.

HOLLANDA'NIN YATIRIMI ARTTI, ALMANYA'NIN DÜŞTÜ

AB ülkelerinden Hollanda'nın Türkiye'ye yatırımı bu dönemde yüzde 104 artışla 403 milyon dolardan 821 milyon dolara ulaşırken, Almanya'dan gelen yatırım miktarı yüzde 6 azalışla 181 milyon dolardan 170 milyon dolara geriledi.

Bu yılın ilk yarısında Asya ülkelerinden yatırım girişi de önemli oranda arttı. Ocak-haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre Asya ülkelerinden yatırım girişi yüzde 138 yükselerek 481 milyon dolardan 1 milyar 143 milyon dolara çıktı. Asya'da yer alan Körfez ülkelerinden yatırım girişi ise söz konusu dönemde yüzde 322 artışla 561 milyon doları buldu.

ŞİRKET SAYISINDA ALMANYA LİSTE BAŞI

Bu yılın ocak-haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre Türkiye'ye yönelik uluslararası doğrudan yatırım tutarı yüzde 50 artış gösterdi ve 2 milyar 736 milyon dolardan 4 milyar 108 milyon dolara yükseldi. Bu dönemde gayrimenkul için ödenen tutar ise yüzde 34 artışla 1 milyar 805 milyon dolardan 2 milyar 424 milyon dolara çıktı.

Türkiye'de kurulu toplam 55 bin 639 uluslararası sermayeli şirketin 22 bin 145'i AB ülkesi ortaklı, 19 bin 184'ü ise Yakındoğu ve Ortadoğu ülkesi ortaklı şirketlerden oluştu. AB ülkesi ortaklı uluslararası sermayeli şirketler arasında 6 bin 998 şirketle Almanya birinci sırayı aldı.

Yatırım girişinin sektörlere göre tutar dağılımında ilk sırayı mali aracı kuruluşların faaliyetleri aldı. Bu sektördeki yatırım sermaye girişi bu yılın ocak-haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 145 artarak 1 milyar 186 milyon dolara yükseldi. Adı geçen sektörü 918 milyon dolarlık yatırım tutarıyla "elektrik, gaz, su" sektörü takip etti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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