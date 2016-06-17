O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

avrupa'dan men cezası kalkabilir

AVRUPA'DAN MEN CEZASI KALKABİLİR

Galatasaray'ın eski yönetim kurulu üyesi Dr. Cem Kınay, “CAS'a gitmek doğru bir davranıştı. CAS'tan en kötü çıkacak karar, kararın devam etmesi. Bence bu karar kalkabilir” dedi.

Tarih : 17 Haziran 2016, 14:40
Puan Ver : Avrupa'dan Men Cezası Kalkabilir(5/10)5


Galatasaray'ın eski yönetim kurulu üyesi Dr. Cem Kınay, “CAS'a gitmek doğru bir davranıştı. CAS'tan en kötü çıkacak karar, kararın devam etmesi. Bence bu karar kalkabilir” dedi.



KARAR DEĞİŞEBİLİR. AMA UMARIM BU SEFER İYİ BİR SUNUM YAPMIŞLARDIR



Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan Kınay, "Galatasaray bu şansını deneyecektir. UEFA'nın bu konuda takımları Avrupa'dan men etmesini hem sportif hem etik açıdan yanlış buluyorum. Ekonomik bir karar; ancak ekonomiyi engelleyen bir karar. Dolayısıyla yanlış buluyorum. İnşallah bu karar değişir. Bence bu karar kalkabilir. Galatasaray'ın elinde bu konuda çok önemli sebepler var. İnşallah bu sebepleri doğru anlatırlar. Çünkü önceki UEFA ile yapılan toplantıda Galatasaray'ın duruşunu, Galatasaray'ın bu konuya bakışını tam anlatamadıklarını geç anladık. Umarım yönetim buradan ders almıştır ve CAS'a olan savunmasını çok daha başarılı yapmıştır diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.



Dr.Kınay, "UEFA'nın kriterleri… Daha fazla hedef yapınca daha fazla masraf yaparsınız. UEFA orantıyı söylüyor. Gelir ve gider dengesini kontrol ediyor. Rekabeti engelleyici, kara para gibi girişlerin olmasını engelliyor. Eğer ki başarılı bir yönetim sergilerseniz ona göre takım kurarsınız" dedi.








Etiketler: Avrupa  Dan  Men  Cezası  Kalkabilir    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER