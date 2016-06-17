

Galatasaray'ın eski yönetim kurulu üyesi Dr. Cem Kınay, “CAS'a gitmek doğru bir davranıştı. CAS'tan en kötü çıkacak karar, kararın devam etmesi. Bence bu karar kalkabilir” dedi.







KARAR DEĞİŞEBİLİR. AMA UMARIM BU SEFER İYİ BİR SUNUM YAPMIŞLARDIR







Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan Kınay, "Galatasaray bu şansını deneyecektir. UEFA'nın bu konuda takımları Avrupa'dan men etmesini hem sportif hem etik açıdan yanlış buluyorum. Ekonomik bir karar; ancak ekonomiyi engelleyen bir karar. Dolayısıyla yanlış buluyorum. İnşallah bu karar değişir. Bence bu karar kalkabilir. Galatasaray'ın elinde bu konuda çok önemli sebepler var. İnşallah bu sebepleri doğru anlatırlar. Çünkü önceki UEFA ile yapılan toplantıda Galatasaray'ın duruşunu, Galatasaray'ın bu konuya bakışını tam anlatamadıklarını geç anladık. Umarım yönetim buradan ders almıştır ve CAS'a olan savunmasını çok daha başarılı yapmıştır diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.







Dr.Kınay, "UEFA'nın kriterleri… Daha fazla hedef yapınca daha fazla masraf yaparsınız. UEFA orantıyı söylüyor. Gelir ve gider dengesini kontrol ediyor. Rekabeti engelleyici, kara para gibi girişlerin olmasını engelliyor. Eğer ki başarılı bir yönetim sergilerseniz ona göre takım kurarsınız" dedi.