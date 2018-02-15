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Avrupa'dan ihanet şovuna yasak! Hainlerin güvendiği dağlara kar yağdı

AVRUPA'DAN İHANET ŞOVUNA YASAK! HAİNLERİN GÜVENDİĞİ DAĞLARA KAR YAĞDI

Almanya'da sık sık gösteri düzenleyen ve terör örgütü PKK'ya yakın kuruluşların çatı örgütü olan NAV-DEM'in eylemleri yasaklandı.

Tarih : 15 Şubat 2018, 00:30
Puan Ver : Avrupa'dan İhanet Şovuna Yasak! Hainlerin Güvendiği Dağlara Kar Yağdı(7/10)3

Almanya'da sık sık gösteri düzenleyen ve terör örgütü PKK'ya yakın kuruluşların çatı örgütü olan Almanya Demokratik Kürt Toplum Merkezi'ne (NAV-DEM) bundan sonra gösteri izin verilmeyeceği açıklandı.

GÖSTERİLER YASAKLANDI

Köln Emniyet Teşkilatı, NAV-DEM'in Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı'nı bahane ederek yarın Köln ve Leverkusen kentlerinde yapmak istediği iki gösterinin de yasaklandığını duyurdu.

GEREKÇE TERÖR SEMBOLLERİNİN TAŞINMASI

Gösterilerin yasaklamasına gerekçe olarak, Almanya'da terör örgütü kabul edilen PKK'nın yasaklı sembollerinin ve terör örgütü liderinin posterlerinin taşınması ve bundan sonraki gösterilerde de taşınarak suç işleme ihtimalinin yüksek oluşu gösterildi.

NAV-DEM'in geçen cumartesi günü Köln'de yapmak istediği gösteriye de izin verilmemişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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